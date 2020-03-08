孫楊再遭一擊? 澳籍教練放棄支持離開中國

中國著名游泳運動員孫楊2月28日被國際體育仲裁法庭（CAS）判處禁賽8年，理由是指孫楊拒絕或企圖篡改興奮劑檢測的過程，二次違反《世界反興奮劑條例》。孫楊一方隨即表示，將在30天內向瑞士聯邦最高法院提出上訴。香港媒體引據澳洲傳媒今日（8日）消息，執教孫楊多年的澳大利亞游泳教練丹尼斯（Denis Cotterell）在國際體育仲裁法庭公布孫楊的裁決結果後，結束了與中國泳協的合作，曾一直力挺徒弟的他，亦表示不支持孫楊上訴。

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據香港01今天就孫楊禁賽8年報道說，孫楊外教結束與中國泳隊合作，指不支持孫楊上訴。

據澳大利亞傳媒《星期日電訊報》稱，68歲的丹尼斯在得知孫楊被禁賽8年後，已經與中國游泳協會解約。當被問及是否支持孫楊上訴時，他直言：“不！” 但並未解釋原因。

該報道說，丹尼斯此前直言堅信孫楊“是乾淨的”，還表示他與自己的另一位得意門生、澳洲游泳傳奇Grant Hackett一樣乾淨。他在之前的採訪中稱讚孫楊，為他遭受的非議難過：“你仔細想一想，我帶他訓練很開心。如果你們認為我會與一個作弊的人共事，那說明人們不了解我。那是一種侮辱。”“我喜歡與肯吃苦、運動壽命長以及能一直達成目標的人合作。”去年11月，丹尼斯專程前往瑞士蒙特勒，為孫楊的聽證會助陣，他還表示對孫楊獲勝有信心。談及屢次批評孫楊服用禁藥的澳洲泳手賀頓（Mack Horton）對孫楊的不滿，丹尼斯表示，“這是他個人意見，他當然有權利表達自己的看法。”

丹尼斯早在2007年乃至更早時期，就開始與中國泳協、中國體育總局游泳運動管理中心的合作。中國第一個男子世界游泳冠軍張琳在當年被送至澳洲，開始強化中長距離自由泳學習時，得到了丹尼斯的悉心指導，並在隔年的北京奧運會奪得中國男子游泳選手的第一塊奧運獎牌。

丹尼斯執教孫楊的過程曾因為澳大利亞方面政策的改變有些起伏和中斷，但也斷斷續續一直延續至今。據稱，近3年來，無論是雅加達亞運會，還是布達佩斯世錦賽、光州世錦賽，孫楊繼續贏得佳績，丹尼斯功不可沒。

據報道，光州世錦賽之後，丹尼斯長時間留在中國，繼續與中方教練朱志根一道指導孫楊，直到今年初才回澳洲休息。按照原有計畫，丹尼斯仍然要在春節後到中國當面指導孫楊，但因疫情發展無法成行，曾改與孫楊在3月中旬之前會合，再次進行海外集訓。