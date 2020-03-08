微博瘋傳新警報 中國東北A型肝炎疑正在擴大

屋漏偏逢連夜雨！中國武漢肺炎已經造成全國疫情緊張，現在東北部又證實出現A型肝炎疫情，1張疫情通告在微博被廣為瘋傳。當地疾控中心指出表示，目前肝炎疫情正在擴大，若疫情升溫至“集中爆發”狀態就會進一步預警。

廣告 繼續瀏覽後續

據聯合新聞網今天報道說，屋漏偏逢連夜雨！中國東北A型肝炎正在擴大。

消息說，中國武漢肺炎已經造成全國疫情緊張，現在東北部又證實出現A型肝炎疫情，1張疫情通告在微博被廣為瘋傳。

根據中國媒體消息，中國第4大藥品批發企業“九州通醫藥”6日發布聲明，指出近期大連和丹東地區因食用海產品而引起“甲肝流行病（A型肝炎）”爆發。換句話說，在武漢肺炎疫情仍持續延燒的狀況下，同時也要防疫甲型肝炎。雖然不知聲明真偽，但大連市疾控中心也對此回應，指當地的確開始出現A型肝炎新增病例，且疫情還在持續“發散”，但未進入官方定義的“集中爆發”狀態。

該報道說，不過，疾控中心仍呼籲，若疫情出現大規模傳染，疾控中心將進一步發布預警，建議民眾食用海鮮一定要煮熟，不要生吃。據了解，A型肝炎病毒會引發人類肝髒髮炎、病變，主要傳播途徑是口糞傳染，患者通常會出現食慾不振、全身疲勞，肝臟腫大、肝功能異常等癥狀，還有些患者伴隨明顯的黃疸癥狀。