新冠肺炎疫情心理後怕 湖北蔬果遭恐病毒感染

新冠肺炎疫情持續。鑒於湖北省是災情最嚴重的地區，不少中國內地網民表示，擔心傳染而不敢購買湖北生產的蔬菜水果。對此有專家表示，果蔬不可能與人傳染，湖北產水果是安全的。不過有網民對專家解釋不夠信任。

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據香港01今天報道說，新冠肺炎湖北產水果不能食？專家稱：果蔬不可能與人傳染。

據官方新華網報道透露，湖北秭歸因為疫情關係，一度有17萬噸臍橙滯銷。被稱為“臍橙之鄉”的湖北秭歸，當地因為疫情關係，一度有17萬噸臍橙滯銷，不少內地網民表示，有心助農但擔心傳染不敢購買。

該報道說，對此，中國工程院副院長、“柑橘院士”鄧秀新表示，通過科學防疫，嚴格品控，湖北出來的水果是安全的。果蔬是不可能與人傳染的，不要對湖北水果歧視。

較早前，農業農村部部長韓長賦主持召開湖北春季農業生產情況視頻調度會商會。他表示，要堅持疫情防控和農業生產“兩手抓”“兩不誤”，積極支持湖北不誤農時抓好春季農業生產，奪取全年糧食和農業豐收。

根據該報道網絡留言，有批評質疑專家。網名軍少指，一開始話\"可防可控\"，之後又話\"有限度人傳人\"，跟住就封城、封省，你叫人民點住你？！除非領導持供嘅食物全都出產自湖北，咁就有人信喇！(就如可仿效\"雞曾\"當年日日食雞)。

對人生負責...草木皆兵，宜家全球都有疫病，冇食啦，笨！😒

用戶_4050425說，一定要檢驗所有食品安全！又驚病死又驚餓死結果嚇死。

一普通用戶說，好易處理，全部黨員領導的日用品夥食優先採購湖北武漢當地出產，食得半年以上，其它省份居民自然放心食用。

另一普通用戶說，死啦，開始排內，什麼東西和人來自湖北武漢，將會受到歧視😞