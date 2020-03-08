方方: 線索來了 該查的就順着查吧

中國微信二湘的八維空間 Today刊發方方3月8日武漢日記。方方武漢日記3月8日說，我和我們，都想知道，這麼大的事，為什麼要隱瞞。線索來了，該查的，就順着查吧？

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方方武漢日記3月8日

文／方方

又下起了雨，雨還不小。冷颼颼的，白天也如黃昏。遠在成都的劉先生請他在武漢的朋友給我送來了幾條魚，推辭半天，沒推掉。他們還殺好了，甚至連蔥姜蘿卜也都備好，說是讓我煮魚湯喝，這樣做起來很容易。通過我日記看到我有糖尿病，他們又買了點乾果，留下一封信，放在我們大院門口。實在是讓我慚愧，又很感動。謝謝朋友們的關心。

今天是三八婦女節。大家都在網上向女人獻花。小時候，每逢這天我們一群女孩肯定會高唱：“三八婦女節，男伢好造業，女伢玩遊戲，男伢在屋裡做作業。”這段歌謠，得用武漢話唱，那種腔調和韻律，才會有千迴百轉的味道。想起來，是多麼遙遠的事。

在武漢。人們管小孩，叫“伢”。男孩子為“男伢”，女孩子為“女伢”。成人後，“伢”變成了“將”。男人為“男將”，女人為“女將”。不管身份貴賤、職位高低，都是“男將”和“女將”。卻沒有兵。這種稱謂很有意思，不知道其他地方有沒有。

武漢的女將貌似厲害，其實家裡大事，還是多由男將作主。有趣的是，家裡但有麻煩，一般會是女將出頭。並非男將不行，而是女將天生有保護家裡男將的氣概。說起來，恐怕是家裡的男將在社會上有工作，或許有體面的職業，不方便拋頭露面，但女將就無所謂了。大多婦女在社會上地位低於男將，所以遇到事情，由女將出來抵擋，要管用得多。武漢女將說話節奏快，音頻高，在言語的衝突中，基本不會吃虧。如果對方也是女將，兩個人對起陣來，那才是真有看頭。記得“文革”中，我女兒的爺爺是華中師大的教授，紅衛兵衝到家裡要揪鬥他。這時奶奶要爺爺在家待着，自己挺身而出，跟紅衛兵對着爭吵。紅衛兵拿奶奶這個女將一點辦法都沒有，只好退去。這段故事，我以前還寫到文章里過。所以，在疫情期間，為了生活，像團購呀各種扯皮的事呀與社區交涉呀之類，都會被女將認為是自己的份內事。既如此，出頭多的便自然而然是女將。武漢女將中氣足，聲音大，這次甩了幾個視頻出去，真是震住好多人。這裡，祝武漢所有的女將，三八節愉快！

今天是封城第46天。疫情走到今天，讓人高興的信息越來越多。有些區域將嘗試陸續解封，開工的信息，似乎也隱約有傳。一位朋友甚至說，機場已經在作恢復通航的準備。這信息，簡直是驚喜加上驚嚇。果有此事，說明開城在望。武漢人，這是要熬出頭了嗎？

從醫生朋友處傳來的信息，也是好的。新增確診病例進入低位運行期兩天，而且下降明顯；新增疑似病例早已處於低位運行狀態。方艙醫院依次休艙，最大的方艙醫院武漢客廳今天也宣布休艙。新增疑似病例已可直接住院診治。部分醫院日常門診也已經恢復。控制病毒蔓延，目前正在清掃戰場，清零的時間指日可待。現在，重症病人尚有近五千，住院病人還有一萬七千多。在全國頂級醫療團隊的協同合作中，醫生們也在不斷總結經驗，優化規範救治方案，讓所有病人都能得到最好的救治。醫生朋友的樂觀，令我覺得這兩萬多病人出院，也是很快的事情。

其實，抗疫收尾以及市民生活越來越有序，我們是能明顯感覺到的。大多社區服務都很細緻，而且態度也都挺好。我同事總在秀他們小區的工作人員幫助居民做事的圖片，說他們真的很好，經常幫居民去超市買東西。能被居民盛讚，應該是做得相當不錯了。要知道，武漢女將挑剔起來，也是相當生猛的。憑心而論，下沉到小社區的工作人員相當辛苦，幾乎就是個勤雜工，什麼活都得干。尤其老舊小區，沒有電梯，要幫老人購物搬東西，教他們用手機，沒有手機的，還得用自己的手機幫忙。百姓混雜，什麼樣的人都有。扯皮拉筋的人有的是，橫着脖子跟你犟起來，也是要人命。所以其實要做好服務，實在是很難的事。這麼大量的武漢人能撐到今天，而且仍然能繼續撐下去，相當程度上，也是靠了無數下沉幹部和社區人員的辛勞。

作協的同事們也開始零星上班。長江文藝雜誌還要按期出刊，這也是不可能宅在家裡就能完成的工作。本來，我在春節之後，要給他們一部中篇小說，結果最終還是食言。記者採訪我時，經常會提一個大致相同的問題，即開城後，你最想做的事是什麼。我說，我要好好休息，然後把這部小說完成。欠的債不還，以後吃飯都找不到人了。

這邊是業已緩解的疫情。但不幸卻並沒有完。在泉州欣佳酒店隔離的人們，遭遇到坍塌事件。同學剛剛在群里發了一條信息：說是今晚六點多消息，在坍塌事故被困的71人中，截至4點，消防救援人員在現場已救出48人，其中10人死亡，38人送醫治療。應該還有23人被困，揪心！這些隔離人員中，不少是湖北人。可憐他們逃過了病毒，卻沒有逃過危房。這也算是次生災難吧？特記之。

今天還看到財新記者對香港袁國勇院士的一篇採訪文章。袁院士是第三批來武漢的專家。在此次疫情中，他也是世衛組織新冠肺炎聯合考察組的專家，以及香港特區政府專家顧問團成員。他對記者透露出的信息，真是讓人有震驚感。

袁院士說：“我要講一個真實說法，我們在武漢到訪的地方可能都是‘示範單位’，我們問他們什麼，他們就答什麼，似乎已準備好。不過，鍾南山就異常尖銳，他追問了好幾次‘究竟還有沒有？’，‘究竟還有沒有更多病例？’，‘是不是真的是你們講這麼多的個案？’。但是他們的答案就是：我們正在測試。因為1月16日湖北省疾控中心才收到國家下發的試劑盒。最後他們被我們問出說：好像神經外科有1個病人感染了14個醫護人員的情況。但他們也說，那些醫護人員並沒有確診。”財新記者很厲害，繼續追問道：“‘他們’是誰？你們當時考察武漢醫院的時候，主要是哪些人士在場？”袁國勇院士的回答是：“武漢衛健委、武漢疾控中心、武漢當地醫院以及湖北衛健委等人士。”記者繼續追問：“你覺得當時他們對你們有沒有隱瞞？”袁院士回答說：“我吃飯的時候看到與鍾南山坐一桌的一個副市長，面色好差，心情沉重，他們那時候應該已經知道出大事了，因為第三批專家都到了。我相信他們之前如果有什麼隱瞞的話，到那個階段也沒什麼隱瞞的了。但他們一直在強調，試劑盒是剛剛才下發到武漢，沒測試就沒法確診。”

好了，線索來了。該查的，就順着查吧！一個一個地詢問，總能問出一個所以然。我和我們，都想知道，這麼大的事，為什麼要隱瞞。

正是有了鍾南山院士的尖銳和嚴厲追問，才有了病毒“人可傳人”的信息傳達給百姓。由此，才使得武漢人從茫然無知中驚醒。否則，再繼續隱瞞幾日，還不知道更慘烈更殘酷的惡果會呈現出什麼樣子。一千多萬武漢人，能活出來多少？

現在的問題是：一、袁院士提到的這些人，要不要一一追查，一查到底？二，前面兩批專家，明知這是天大的事，為什麼不能像鍾南山院士那樣敏銳和緊追不放？袁院士在回答記者中說了這樣一句話：我們科學家永遠都不要忽視軟情報。

據指“二湘的七維空間”被封號至3月15日，“二湘的七維空間”用“二湘的八維空間“來發今天的方方日記。“二湘的八維空間“ 沒有網絡留言功能。

據“二湘的七維空間”對作者的簡介：方方：原名汪芳，祖籍江西彭澤，生於江蘇南京，現居武漢，中國當代女作家，代表作《水在時間之下》《萬箭穿心》《風景》，最新長篇《是無等等》，新浪微博“方方”。