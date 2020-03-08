有漏洞抑乘包機返港途中染疫？無病徵港女武漢歸來確診 港府稱已做足防疫措施

港府日前從湖北武漢接回近五百名滯留港人，當中一人被驗出呼吸道樣本對俗稱武漢肺炎的新冠狀病測試呈陽性反應，成為香港第109名確診患者，亦是包機返港人士中首位病者。但她近兩個月均無外出，上機前亦無病徵，回港後卻確診，令人質疑若非檢測程序有漏洞，便是乘包機返港途中染病。港府官員強調，已採取足夠防疫和檢測措施，但患者可能沒有病徵。

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傳染病專家何柏良曾推算，乘包機返港人士中，可能有5至25人返港後確診，現時暫有一人染疫，但未是最後結果，因為港府對接回來的469名滯留湖北港人中，只抽取了431個樣本，尚有近四十人尚待測試。但在已測試樣本中,只有一個呈陽性。

根據資料，最新確診的38歲女子居於深圳，1月中由香港乘高鐵到武漢，其後一直住在母親家中，未曾外出，直至本月5日乘坐包機返港，入住隔離營，一直沒有病徵，昨(7日)驗出受感染。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上表示，包機返港者出現確診個案是意料中事，現時難以就個案染病原因作結論。她指出，近期發現很多沒有病徵的確診個案，很難依靠病徵和量度體溫找出感染者，而包機回港過程的預防感染措施亦十分足夠，乘客甚至穿上保護衣，座位亦保持較遠距離。

她續稱，香港大學稍後會為湖北返港者抽血化驗，看看是否有抗體，又或是否在較早期染病？其後會在檢疫第12日為他們抽取深喉唾液樣本，檢測有否染病。

兩名鑽石公主號港人死亡

香港現時有109宗確診和1宗懷疑個案，當中56人已經出院，包括一名來自「鑽石公主」號郵輪的返港疑似個案男患者。不過，據日本放送協會7日報道，該郵輪一名香港男子感染武漢肺炎死亡，令郵輪染病死亡人數增至7人。

該名死者是郵輪上第二名死亡的香港確診肺炎患者，6日晚上逝世，保安局未有公布其個人資料，只表示正按照其家人意願提供協助。而較早前一名死亡的港男，是持有英國護照的香港居民，已按其家人意願由英國政府提供協助。

載有載有3700多名船員及乘客的「鑽石公主」號發現有人感染武漢肺炎時停泊在日本橫濱外海，船上人士均須隔離，其後才由各國接回未染病人士回所屬國家或地區隔離，包括港府。當時船上有74名港人確診，須留在日本就醫，至今仍有29人未出院。