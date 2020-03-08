武漢疫情封城鍾南山如果早5天之說恐惹煩低級紅 網批為啥不早13天

武漢新冠肺炎疫情肆虐中國，中國（不含香港、澳門）已達80696例確診，死亡3097例。武漢市等各疫區在1月23日起接連封城至今未解除，而中國領導人習近平自稱1月7日就針對疫情親自下令。中國媒體今天指，中國工程院院士鍾南山表示，若提前5天採取隔離措施，感染人數可能只有如今的1/3。對此，臉書專頁“說中國”反問，如果真的像習近平說的1月7日就行動，等於提早了13天，“會減輕多少疫情”？

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據自由時報今天報道說，新冠肺炎鍾南山估早5天隔離可少2/3感染，有網譏：何不早13天？

該報道說，中國媒體透露，中國工程院院士鍾南山表示，若提前5天採取隔離措施，感染人數可能減至今日的三分之一。對此，臉書專頁“說中國”表示，“中共宣傳部門一直在動”。

中國工程院院士鍾南山表示，若提前5天採取隔離措施，感染人數可能只有如今的1/3。對此，臉書專頁“說中國”反問，如果真的像習近平說的1月7日就行動，等於提早了13天，“會減輕多少疫情”？

報道稱，根據中國媒體《財新網》報道，中國國家衛健委高級別專家組組長鍾南山的研究，推估湖北的隔離措施如果晚了5天，中國疫情規模恐將超過35萬人；反過來說，若能提前5天採取隔離措施，感染人數將比現況減少2/3。

該報道指出，對此，臉書專頁“說中國”在臉書發文表示，值得注意的是，中國官媒也有刊文報導該篇研究。而根據習近平的說法，他在1月7日就針對疫情下達指令，而到了1月20日共產黨才開始認真看待，而武漢市是在1月23日才封城。對此，“說中國”指出，1月7日至1月20日這段時間，可不只短短5日，而是足足的13日，反問如果真的像習近平說的等於提早了13日“會減輕多少疫情”？