江啟臣或沒習賀詞 遭國台辦教誨珍惜九二共識

中國國民黨主席補選結果今天出爐，由青壯派立委江啟臣以68.8%得票率獲勝。中國國台辦發言人朱鳳蓮晚間表示，希望江啟臣珍惜和維護國共兩黨“堅持九二共識、反對台獨”的政治基礎。消息沒有提及江啟臣是否獲得習近平祝賀。以往數屆國民黨主席換選，中國共產黨總書記均拍發電報祝賀。

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據中央社今天報道說，江啟臣當選國民黨主席，中國國台辦籲珍惜九二共識。

中國國民黨主席補選結果今天出爐，由青壯派立委江啟臣以68.8%得票率獲勝。中國國台辦發言人朱鳳蓮晚間表示，希望江啟臣珍惜和維護國共兩黨“堅持九二共識、反對台獨”的政治基礎。中國國務院台灣事務辦公室晚間以朱鳳蓮名義發布新聞稿表示，多年來，中國共產黨和國民黨在堅持“九二共識”、反對台獨的共同政治基礎上鞏固互信、良性互動，積極推動兩岸關係和平發展，增進兩岸人民的利益福祉。

據朱鳳蓮稱，當前兩岸關係形勢複雜嚴峻，希望國民黨在江啟臣帶領下，“珍惜和維護兩黨既有政治基礎，發揮兩岸溝通橋樑紐帶作用，為維護台海和平穩定和同胞利益福祉而努力”。

對於九二共識，江啟臣在選前曾表示，他更在乎的是台灣的民主優勢，九二共識可以調整，是一個工具性的論述，台灣的底線與堅持是民主自由。

該報道說，過去國民黨選出新任主席時，中共領導人會拍發賀電，並且對外公布內容。目前尚不清楚中方是否會依同樣模式向江啟臣道賀。

國民黨主席吳敦義在總統與立委選舉失利後辭職，主席補選由江啟臣與前副主席郝龍斌兩人競爭；今天經黨員投票後，選監小組召集人許水德在晚間7時宣布選舉結果。江啟臣拿下8萬4860票、得票率為68.8%，郝龍斌則拿下3萬8483票、得票率31.2%，江啟臣贏得壓倒性的勝利。