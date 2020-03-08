泉州隔離樓塌仍在搶救 中央疫情組坐鎮 安撫均陰性

中國應急管理部周日表示，福建省泉州市欣佳酒店“3·7”房屋坍塌事故現場共有71人被困（不含自救逃生的9人）。截至目前現場已救出50人（其中死亡4人、危重1人、重傷4人）。目前中央聯合工作組已抵達事故現場，指導地方全力開展搶險救援工作。涉事樓房疑遭商業租戶改建承重結構造成坍塌。官方報告被救隔離者以及救援者經驗測均為陰性。

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據路透社今天報道說，福建泉州一酒店坍塌已致4人死亡29人被困 正全力開展搶險。

樓塌事故始於昨天傍晚。中國政府高層立即派遣疫情防治機構前往現場。

路透社引據應急管理部網站新聞稿表示，目前福建省消防救援總隊已投入9個支隊，將坍塌現場畫分6個救援區域，正在9個作業點全力打通救援通道，同時5個小組持續不斷開展生命跡象搜尋。福建省人民政府調度醫療搶救組共750多人，全力做好受傷人員的救治和康復工作。

據中央工作組要求，進一步核清被困人員數量，統籌做好搶險救援和疫情防控工作；不惜一切代價全力做好傷員救治；嚴肅事故調查處理，依法嚴格追責；認真吸取事故教訓，全面排查治理復產復工過程中的安全生產問題和事故隱患，防止類似事故再次發生。

該報道引據新華社消息稱，該酒店樓體坍塌事故系房屋改裝作業時發生，該樓房業主目前已被公安部門控制。事發樓房建築面積約7,000平方米，共有7層，屬於鋼結構房屋。2013年建設，2018年改造為酒店，樓房坍塌是因為裝修還是原來結構問題，還需進一步甄別。