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泉州隔離樓塌仍在搶救 中央疫情組坐鎮 安撫均陰性

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福建泉州市鯉城區常泰街道南環路欣佳快捷酒店新冠肺炎隔離安置樓2020年3月7日晚7時15分發生坍塌
福建泉州市鯉城區常泰街道南環路欣佳快捷酒店新冠肺炎隔離安置樓2020年3月7日晚7時15分發生坍塌 © 網絡照片
作者： 小山

中國應急管理部周日表示，福建省泉州市欣佳酒店“3·7”房屋坍塌事故現場共有71人被困（不含自救逃生的9人）。截至目前現場已救出50人（其中死亡4人、危重1人、重傷4人）。目前中央聯合工作組已抵達事故現場，指導地方全力開展搶險救援工作。涉事樓房疑遭商業租戶改建承重結構造成坍塌。官方報告被救隔離者以及救援者經驗測均為陰性。

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據路透社今天報道說，福建泉州一酒店坍塌已致4人死亡29人被困 正全力開展搶險。

樓塌事故始於昨天傍晚。中國政府高層立即派遣疫情防治機構前往現場。

路透社引據應急管理部網站新聞稿表示，目前福建省消防救援總隊已投入9個支隊，將坍塌現場畫分6個救援區域，正在9個作業點全力打通救援通道，同時5個小組持續不斷開展生命跡象搜尋。福建省人民政府調度醫療搶救組共750多人，全力做好受傷人員的救治和康復工作。

據中央工作組要求，進一步核清被困人員數量，統籌做好搶險救援和疫情防控工作；不惜一切代價全力做好傷員救治；嚴肅事故調查處理，依法嚴格追責；認真吸取事故教訓，全面排查治理復產復工過程中的安全生產問題和事故隱患，防止類似事故再次發生。

該報道引據新華社消息稱，該酒店樓體坍塌事故系房屋改裝作業時發生，該樓房業主目前已被公安部門控制。事發樓房建築面積約7,000平方米，共有7層，屬於鋼結構房屋。2013年建設，2018年改造為酒店，樓房坍塌是因為裝修還是原來結構問題，還需進一步甄別。

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