澳門即日起對法德西日四國入境者施醫學檢查 下周二入境者行隔離政策

澳門新型冠狀病毒感染協調中心今早發出公告，指自10日正午起，所有在入境前14天內曾經到過德國、法國、西班牙和日本的入境者，須在指定地點接受14天醫學觀察，澳門居民可在家居地點接受觀察，而旅客則在指定酒店進行隔離醫學觀察，費用自理。

鑒於歐洲部分國家的武漢肺炎疫情日趨嚴重，澳門自即日起，入境前曾到過德國、法國、西班牙或日本的人士，須採取醫學檢查；由下周二(10日)起，同類人士入境者，更須接受14天隔離醫學觀察，令受隔離政策影響的國家增至七個。

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澳門新型冠狀病毒感染協調中心今早發出公告，指自10日正午起，所有在入境前14天內曾經到過德國、法國、西班牙和日本的入境者，須在指定地點接受14天醫學觀察，澳門居民可在家居地點接受觀察，而旅客則在指定酒店進行隔離醫學觀察，費用自理。

截至中午，全球有10.4萬人確診感染武漢肺炎，3591人死亡。當中，德國有684人確診，未有人死亡；法國有949人確診、16人死亡；西班牙有365人感染，8人死亡；日本方面，未計「鑽石公主」號患者，共有348人患病，6人死亡。

澳門早前已對韓國、意大利和伊朗的入境人士實施指定地點14天醫學觀察，規定會繼續生效。

另外，澳門已在昨(7日)晚從湖北武漢接回滯留當地的57名居民，但有一人因體溫超標而被拒絕出境，轉送相關部門檢查。而返抵澳門的居民，則送往公共臨床衛生中心隔離14日，他們今早已接受第一次病毒檢測，其後尚須接受兩次檢測。

澳門防疫措施較香港嚴厲，疫情亦較香港輕，至今只有10人確診感染武漢肺炎，未有人死亡。