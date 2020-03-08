疫情可能觸發不穩 至少三省商戶爆遊行求減租爆衝突

中國自爆發武漢肺炎後，多個省市實行封城和停工，製造和零售業大受影響，有調查顯示，三分之一的中小企，現金只能維持一個月，期望政府減稅、免租，但部分政府扶助政策不到位，加上銷售收入大減，多處地方爆發商場租戶示威，深圳以致廣東省、東北瀋陽及廣西都有不威遊行，部分地方更因警方鎮壓而造成衝突，深圳據報至少一人被捕。

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中國自2月中旬起「有序復工」，商場亦由本月起陸續復業，但銷情慘淡，根據中國媒體和網上片段所見，四川成都有服裝店負責人表示，重新開業三天，一件衣服也賣不出去。但另一方面，租金、薪金卻仍須支出，造成虧損。

深圳市現代供應鏈管理研究院2月下旬發表報告，指向全國上千家製造業企業調查後發現，由於抗疫物資短缺、現金流不足和訂單下跌，經營困難；有三分之一企業稱可用資金不足1個月，另有三分之一表示最多能撐兩個月。他們還面臨收入大降疊加人工和租金支出，上游原材料供應不足等，期望政府在防疫物資、稅收、租金等多方面予以支持和援助。

但在未有新扶助政策前，部分企業已因原有扶助政策不到位而走上街頭。瀋陽五愛服裝城5日爆發商戶集體抗議，要求減租。媒體報道指，商場的減免租金安排只有業主得益，大部分租戶的負擔沒有減少。抗議租戶稱，營業額因疫情大減的情況下，難以支付租金和管理費。

在當天及稍後的一、兩天，各地均出現商場租戶示威，廣東省廣州十三行新中國大廈服裝城的商戶5日在大廈內舉起寫有「2月退租、3月免租、取消漲租」的標語，在商場內遊行，並高叫口號，保安未有制止。及至翌日，有商戶走上街頭，網上片段所見，人數有約百人，其中，誠大時裝廣場的商戶示威期間，遭警察和保安毆打，被噴辣椒水，場面混亂。

此外，深圳幾個商場6日亦有商戶遊行，來自寶華白馬服裝批發城、南山荔秀文化街服裝商圈及東門新白馬國際服飾城的商戶上街，不少人手持「2、3月免租；4、5月減半」的標語表達要求，但被一排排的警員阻攔，警員共享喇叭廣播，掩蓋示威商戶的要求。有未經證實消息指，深圳至少一名女示威者被捕。

同日，浙江省桐鄉市濮院鎮亦有逾百名業主舉着要求減免租金的標語上街，沿途高叫減租，遭警察堵截，部分人的標語更被警察搶走。

在廣西，港北區貴港的佰潤女人街商場亦有數十名商家在商場門口舉牌及喊口號，要求商場減免租金。

廣東、四川、遼寧、浙江等多省的服裝、日常用品批發市場周一起陸續恢復營業，但生意慘淡。有商戶在網上發文批評，1至2月停市，令收入歸零，但很多批發市場沒有體諒商家，不落實政府扶助中小企的政策，反而追交租金和物業、水電費，甚至加租。