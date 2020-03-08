習近平未賀當選 江啟臣疑被列入待觀察名單

都有收到中共領導人賀電。台灣國民黨此前多次改選，當選人都受到中共領導人祝賀。而這次江啟臣當選國民黨主席，除國台辦外，未收到大陸領導人賀電，是否代表陸方對於江的兩岸路線有所質疑？或是對於國民黨已不寄任何期望？相關訊號都影響國民黨在兩岸上的話語權。據中國時報引述《中評網》指出，江啟臣多種言行可能是讓中國大陸將其列入觀察名單，罕見未發賀電。

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據中國時報今天說，江啟臣未收大陸領導人賀電原因曝光。

國民黨主席補選結果7日晚上出爐，由立委江啟臣當選新任主席，按照往例，中國大陸領導人都會以中共總書記的名義向新任國民黨主席致賀電，但截至7日深夜12點為止，國民黨都未收到賀電，而只見到新華社發出的國台辦發言人表態。按2013年馬英九連任國民黨主席、2015年朱立倫當選國民黨主席、2016年洪秀柱成為國民黨首位女性黨主席、2017年國民黨主席選舉由吳敦義當選，都有收到中共領導人賀電。

該報道說，而這次江啟臣當選國民黨主席，除國台辦外，未收到大陸領導人賀電，是否代表陸方對於江的兩岸路線有所質疑？或是對於國民黨已不寄任何期望？相關訊號都影響國民黨在兩岸上的話語權。

對於大陸對於江啟臣當選主席至今未發賀電，國民黨文傳會代理主委王育敏表示，一切尊重對方。

報道稱，根據《中評網》分析，由於此次國民黨2020大選失利，黨內外對於國民黨的兩岸路線進行了一系列的檢討，其中包括九二共識議題。江啟臣在競選主席期間，曾公開表示，九二共識有點舊了，而國民黨未來的兩岸路線，他認為應該開放討論，甚至可以舉辦黨內辯論等等。而以往被視為較親美派的江啟臣也曾說，國民黨在華府方面被認為是親中不親美，這是對國民黨的嚴重傷害，未來應該建立對美的溝通管道。

據《中評網》指出，種種的言行可能都是讓大陸將江啟臣列入觀察名單，罕見未發賀電的原因。