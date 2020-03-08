鍾南山又發聲 假如早5天封城....?

中國國家衛生健康委員會高級別專家組長鍾南山的研究團隊，透過研究模型測試發現，若早5天採取隔離防控措施，將有機會降低武漢新冠肺炎感染人數，甚至減輕過半疫情。但這項研究指出，這一模型仍有其侷限性，可能有低估疫情真實情況，存在其他漏洞。此外，檢測能力提高或氣候因素，都可能對疫情發展帶來影響。

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據中央社今天報道說，鍾南山團隊研究指：早5天防控可減輕過半疫情。

該報道引據財新網消息，中國國家衛生健康委員會高級別專家組長鍾南山的研究團隊，透過研究模型測試發現，若早5天採取隔離防控措施，將有機會降低新冠肺炎感染人數，甚至減輕過半疫情。該研究指出，根據模型預估，新冠肺炎疫情將在4月底逐步平緩，總感染人數約12萬2122例。若隔離措施延遲5天，中國的疫情規模將增加3倍；但如果提前5天採取隔離措施，感染人數將是現在的3分之1，不超過2萬5000例。

中央社說，這篇題為“基於SEIR優化模型和AI對在公共衛生干預下的中國新冠肺炎疫情發展趨勢預測”的文章，發表在中國廣州呼吸健康研究院（原廣州呼吸疾病研究所）和呼吸疾病國家重點實驗室的官方刊物“胸部疾病雜誌”(Journal of Thoracic Disease），刊物的總編輯是鍾南山。

據研究提到，持續的“早發現”和“早隔離”政策將有效預防中國其他地區的疫情再出現高峰。此外，由於目前有相當數量的病例僅出現在中國湖北省，因此來自其他省份的移民應該不太可能構成重大風險。

據報道稱，鍾南山的研究團隊透過名為SEIR的流行病學模型，將人群化成4種可能狀態，以預測傳染病的動態。預測模型的英文字母分別是：S為易感染者、E為暴露在感染風險中者、I為感染者、R為恢復者。但這項研究指出，這一模型仍有其侷限性，可能有低估疫情真實情況，存在其他漏洞。此外，檢測能力提高或氣候因素，都可能對疫情發展帶來影響。