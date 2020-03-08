2020三八婦女節MH370失蹤六周年

三八婦女節之際，MH370航班部分失蹤者家屬在吉隆坡紀念他們的母親，期盼馬來西亞政府接受失蹤者家屬們提出的新建議，並接受本台法廣RFI法語女記者的現場採訪。

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Image d'archive: Des experts australiens et malaisiens examinent les débris du boeing 777 de la Malaysia Airlines disparu le 8 mars 2014 avec 239 personnes à bord. © Australian Transport Safety Bureau/Handout via REUTERS 路透社

2020年3月8日不僅是國際勞動婦女節，也是馬航MH370失蹤6周年紀念日。2014年的今天，以中國乘客佔多數的239人從吉隆坡機場起飛後，隨同這架航班一同在空中神秘地消失。為了尋求支持，繼續搜索這架失蹤的客機，六年後這一天，部分失蹤者的親屬們再次相聚，並利用38婦女節之際，緬懷他們失蹤的母親。馬航370客機的多位失蹤者親屬接受了本台法廣RFI在吉隆坡法語記者Gabrielle Maréchaux的現場採訪。

來自印度的一名男士 拉烏爾Raul表示，失蹤的母親永遠留在他的心中。

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Raul：“我們什麼都沒有移動，甚至在她的衣櫃里，所有的衣服都還在那裡。我們不想動任何東西，似乎還是那樣比較好。遇到其他家屬讓我感覺好受些。因為，我可以遇到我的同類人，他們有着和我一樣的經歷。”

馬來西亞女士 格蕾絲Grace 的母親也是馬航370航班上的一名失蹤者。她也接受了本台法廣法語記者的現場採訪。

Nicolas 20200308 Elément 2 jour Enr C05 Journée 8 mars + MH370 Trad Son Femme Grace à la mémoire de sa mère disparue reportage RFI français Gabrielle Maréchaux

Grace:“2014年，當人們首次紀念時，一片飛機殘骸都還沒有找到。那時人們還曾相信飛機在某處降落了，所有的人都還活着。所以說，如今的感覺與2014年時相比有着巨大區別，但傷痛依然不變。”

來自澳大利亞的一位馬航370客機失蹤者的女親屬Jacquita則對本台法語記者表示，希望依然寄託於深海搜索行動。希望馬來西亞新政府可以接受失蹤者家屬們提出的新建議。

以上是本台法廣RFI法語記者2020年三八國際婦女節之際，報導馬航MH370客機部分失蹤者家屬再次相聚，紀念他們的母親的採訪主要內容。

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Nicolas 20200308 Desk 1 jour 8 mars Enr C05 Sons reportage RFI français correspondante Gabrielle Maréchaux des victimes MH370 à la mémoire de leurs mamans

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