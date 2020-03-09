世衛組織：新冠全球大流行迫近 人類或能首次控制病毒蔓延

2020年3月9日，公主號郵輪載着經過檢測的乘客，經過舊金山的天際線。

世界衛生組織周一表示，新冠病毒全球大流行威脅已變得“非常現實”，但是世界“不會任其吞噬”。

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全球已有超過11萬人感染新冠病毒，死亡人數也已超過近4000人。世界衛生組織總幹事譚德塞周一表示，現在，新冠病毒在越來越多的國家蔓延，病毒全球大流行的威脅已變得非常現實。

全球四個國家佔了感染人數總數的百分之九十三，分別是中國：80735；韓國，7382；伊朗：6566；意大利：9172。死亡人數四國分別為中國3119，韓國50，伊朗194，意大利463人。

不過，譚德塞儘力表現出樂觀，他隨後表示，這場瘟疫或許將是人類史上第一場可以控制住的瘟疫。“我們不會任憑病毒吞噬”，我們所有各方做出的決定都有可能影響歷史進程。

譚德塞補充，即便我們將其認定為構成全球大流行，我們也可能將其制止。他呼籲各方採取迅速且決定性的行動，減緩疫情蔓延，阻止新的感染。譚德塞認為可以通過採取隔離等綜合措施減緩疫情。

譚德塞似乎想發出更有希望的信號，他強調大多數感染者將會治癒。他舉例稱，在中國，超過八萬人感染新冠病毒，但超過百分之七十已經治癒。

新冠病毒12月份出現在中國，隨後蔓延世界各大陸，打亂了越來越多國家人民的日常生活和經濟發展。截至目前，在全球100個國家和地區，死亡人數已經超過3800人，其中，僅中國一國，死亡人數就達到3119人。

世衛組織緊急事務部負責人說，與季節性流感相反，人類可以延緩甚至阻止疫情蔓延。他還說，意大利採取的隔離政策將有助於阻擋疫情蔓延，從而使更多的國家有時間做好準備。

這位負責人稱，他並不害怕“新冠病毒全球大流行”幾個字，他更關心的是全球各國的反應。

世衛組織總幹事譚德塞還呼籲各國面對疫情不要放鬆措施。