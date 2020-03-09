全歐新冠病毒確診超過一萬5000例 意大利下令民眾“避免外出”

全歐洲新冠病毒確診感染超過一萬5000例，新增500人死亡，僅意大利一日新增97人死亡。意大利政府下令意大利全境“避免外出”。

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法新社報道，截至到周一國際標準時間18時，全歐洲感染新冠病毒確診達一萬5090例，515人死亡。 全歐洲新冠病毒疫情最嚴重的國家意大利，新型冠狀病毒肺炎確診累計達9172例，463人死亡。單日新增近1800例，升幅為百分之24%，再創新高。

意大利目前對疫情嚴重的北部倫巴第等多個地區施封城措施。倫巴第新增66人死亡，累計死亡333人。意大利政府的封鎖措施造成混亂，家屬探監活動須暫停，引發多座監獄出現囚犯騷亂。其中北部的監獄騷亂至少6名囚犯死亡。

法新社消息，意大利總理孔特周一宣布，實施“禁止聚眾”限令，意大利全境民眾“避免外出”。

繼意大利之後法國的確診病例達1412例，位居第三的是德國，1112例，2人死亡。這也是德國首次出現新冠病毒肺炎死亡病例。

西班牙累計確診“破千”，西班牙衛生部周一表示，新冠病毒肺炎死亡病例從16例增至28例。西班牙政府宣布關閉首都馬德里的學校及各大學。

英國累計確診增至280例，3人死亡。

歐盟執行委員會發言人周一表示，歐盟執委會員工出現首例新冠病毒感染病例。患者是名女性，最近從意大利返回，從上周起接受隔離。歐盟執委會是歐盟執行機構，目前約有3萬2000職員。

比利時衛生部周一表示，比利時確診病例增至239例。

另外，瑞典累計感染達到213例。瑞典中央銀行副行長弗洛登也確診感染。