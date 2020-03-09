新冠病毒逼近特朗普？ 彭斯坦承不知情

2020年3月9日，美國總統特朗普、副總統彭斯和外科醫生傑羅姆·亞當斯(後排右)，在白宮舉行的新冠狀病毒簡報會上。

美國總統特朗普是否做過新冠病毒檢測？副總統彭斯周一坦承，他對此毫不知情。星期一，好幾位與特朗普接近的共和黨議員宣布曾接觸過陽性患者，自願隔離。

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彭斯在媒體就相關問題詢問時表示，“我真的無法回答這個問題。”但他表示，白宮醫生將很快就此作出回答。

星期一，兩位美國國會議員宣布自願隔離14日，其中一位同總統一道乘坐過空軍一號；另一位周末陪同總統周末一同出訪，至少兩位美國國會議員，在“接觸”新冠病毒患者後，宣布自願隔離。

第三名國會議員也宣布自願隔離，他是參議員克魯茲，在與新冠患者接觸後，與總統特朗普周四見過面。

一共五位國會議員星期一起自願隔離14日，五位議員都沒有明顯癥狀。

共和黨眾議員馬特·蓋茨周一與特朗普同乘空軍一號專機來到華盛頓，稍晚些時候他表示，11天前，曾與一位檢測陽性的患者接觸。他的團隊發推表示，儘管他沒有任何癥狀，但自願隔離14天。

另外一位共和黨眾議員道格·柯林斯，周五與特朗普會過面，他於周一宣布，雖然無癥狀，但自願隔離，因為他在2月底“接觸”過新冠病毒患者。星期五，在特朗普訪問位於亞特蘭大的美國疾控中心時，他正好站在特朗普身後。一些美媒報道，他還與特朗普握過手。

還有一位是眾議員保羅·戈薩拉，他與參議員克魯茲陪同總統特朗普以及副總統彭斯於2月底在華盛頓附近出席了共和黨大會，戈薩拉曾與一位確診陽性的患者握手。

另有一位是民主黨眾議員朱莉婭·布朗利，上周曾與一位呈陽性的患者接觸過，她決定遠距離工作，她同以上其他幾位議員一樣，也沒有任何癥狀。

受新冠疫情影響，美股周一開盤一度跌停，最終在暴跌中收盤，為2008年金融危機以來僅有。

不過，現年73歲的特朗普總統一直淡化疫情，星期一，白宮否認特朗普將縮減自己的出行計畫。

美國正處在選情高漲的時刻，但是疫情危機有可能打亂特朗普參與競選大會的計畫。甚至他引以為政績的美國經濟增長，也有可能被新冠疫情改變。

美國目前已確診超過600人感染，其中26人死於新冠病毒。一些州的學校關閉，一些重大的活動取消，但並未影響到總統競選。