方方：引咎辭職，從中心醫院的書記和院長開始

昨晚的雨下得還不小，今天繼續。感覺春雨的神韻本當是細小無聲的，它卻居然下得嘩嘩啦啦，屋裡全天都得開燈。

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收到醫生朋友發來信息，從字面便能看到樂觀情緒。新增確診病例進入低位運行期三天，而且持續下降；新增疑似病例一直都處在低位運行中。省市換帥後，確有一系列鐵腕手段，使疫情得到迅猛控制。在武漢病人多的時候，曾計畫要建19家方艙醫院，現在顯然不必了。醫生朋友說，已休艙11家方艙醫院，剩下的3家也將在今明兩天休艙。現在武漢的抗疫戰，已經處於收尾階段，類似在打掃戰場吧。重症病人持續減少。當然，人數減少來自兩個原因，一是治好了，二是去世了。現在的重症病人尚有四千七百多人。這仍是不小的數字。醫護人員也正以最好的方案進行救治，期待他們能堅持下去，儘快好起來。

多災多難的中心醫院，在今天去世的人員中，又有他們的一位大夫：眼科醫生朱和平。而在此前，眼科醫生李文亮於2月6日晚上去世；甲狀腺乳腺外科主任醫師江學慶於3月1日去世；眼科副主任梅仲明於3月3日去世。迄今為止，中心醫院已經去世了四位醫生，其中有三位在同一科室。據說重症名單中，還有幾位中心醫院的醫生。在如此慘重的傷亡面前，人們不禁追問：中心醫院到底發生了什麼事？為什麼會有這麼多醫護人員倒下？醫院的主要領導即院長和書記應該怎麼解釋？僅僅是對新型病毒了解不夠？或者用正能量的說法：中心醫院的醫護人員為武漢人民築起一道人體防毒牆？這些都說得通嗎？想來，這是我們必須質疑的事。今天，已經看到數篇文章對中心醫院官方領導的質疑，也看到了知情人的呵責和呼籲。文章中的內幕是真是假，我無法確定。但四位醫生的死亡和躺在醫院的兩百多醫護人員，卻是確鑿無疑的。僅憑這個，我想，中心醫院的院長和書記是否還配領導這家醫院？而且我相信，沒有他們，中心醫院其他人，一樣可以繼續堅持抗疫。所以，在這裡，我想說：湖北和武漢的官員引咎辭職，從中心醫院的書記和院長開始吧。

其實，引咎辭職，本來就是個常識。你沒有做好自己的本職工作，你讓你的團隊遭受重大傷亡，若有良知，自己就應該立即引咎辭職，並自覺以贖罪之心，進行補救。可實際上，我們很難在中國看到這樣的人和這樣的事。我們很多很多人，懂得無數宏大概念，卻不了解基本常識。那些概念，空空蕩蕩，抓摸不着。就像我們聽官員說話，看下發的文件以及閱讀報紙文章，經常折騰半天，卻不知道核心內容是什麼。即使找到了主題，這個主題也多半是個虛的。而無數個實實在在的小常識，都被那些概念壓在了語言的土壤之下，冒個芽來都很難。但是，這些常識，卻是人生必備。

昨天我寫袁國勇院士講到 “軟情報”三個字。他說科學家應該重視軟情報。其實非但科學家，其他人，比如醫院管理人員和政府管理人員，同樣要對“軟情報”持有警惕之心。我本人是18日開始出門戴口罩，並且要求家裡阿姨出去買菜要戴口罩。為什麼？就是因為聽到了民間諸多“軟情報”，於是而倍加小心。可惜，我們的政府官員，管轄着幾千萬人口，卻完全沒有這樣一份警惕。各種大型演出一直持續到元月21日。甚至鍾南山先生20日已經說了“人可傳人”一言，這種演出仍未停止。我的同事YL告訴我，她的攝影圈內朋友中，有一個團隊四個人在元月19日去田漢大劇院拍攝演齣節目，團隊中三人因感染新冠肺炎去世。如果早點告訴市民，早點取消那些演出，是不是就會少死很多很多的人？為什麼我們在民間都會提高警惕，我們的領導者們卻如此無知？說起來還是缺乏常識。他們把常識建立在政治概念上，而我們把常識建立在生活經驗上。

今天有一篇文章，轉得很瘋。文章名為：《武漢甩鍋大會第四輪開啟》。其中提到國家衛健委曾在元月14日召開過防疫部署電話會議。我請朋友上官網查詢了一下，果然有這樣一則消息。標題是：《部署新型冠狀病毒感染肺炎防控工作 國家衛生健康委召開全國電視電話會議》。我摘錄其中兩段：

“會議指出，當前疫情防控工作存在很大不確定性。疫情雖然仍局限在武漢市有限範圍，但是新型冠狀病毒傳染源尚未找到，疫情傳播途徑尚未完全掌握，人與人間的傳播能力仍需嚴密監控。隨着泰國衛生部通報了一例武漢輸入性實驗室確診病例，疫情防控形勢出現了重要變化，疫情傳播擴散可能大幅提升，尤其是隨着春運的到來，不排除病例數和疫情發生地增加的可能，不排除境內病例再次輸出到境外的可能。要堅持底線思維，強化風險意識，用大概率思維應對小概率事件，研究制定好轄區疫情防控方案，及時發現、有效處置可能出現的新發疫情。”

“會議要求，武漢的疫情防控工作決定今後全國疫情防控工作的走向。湖北省和武漢市要採取嚴格管控措施，重點加強農貿市場管控；加強發熱人員管控，築牢體溫監測和發熱門診篩查兩道防線；加強人群活動管理，減少大型公眾聚集性活動，提醒發熱患者不要離開武漢；加強患者救治和密切接觸者管理，落實最嚴格的措施，下決心把疫情控制在當地，盡最大努力避免武漢疫情擴散蔓延。”

元月14日的會議！元月14日！比鍾南山說“人可傳人”早六天！比封城早九天！寫“四輪甩鍋”文章的人是個理工男，手段很高。他迅速查明發帖時間，於是寫道：“這篇文章是2月份掛上網站的，發布時間在2月21日之前的某一天，最後修改時間是2月21日早8點39分，然後文章的發布時間被調整為1月14日。”這就有意思了。

現在，這份文件是確認無誤地存在。也就是說，這個會議的確開過。此文也引發了我的同學群里的討論。K同學說：“首先，這麼大規模的全國電視電話會議，參加者眾，基本內容事後是造不得假的。如無異議，湖北省、武漢市兩級衛健委或他們後面的決策者，便毫無懸念地首當其衝了；其次，國家衛健委網站這次特別的“更新”是誰所為？受誰指派？真實的過程是什麼？是臨時工個人失職的補救？還是官方安排的‘亡羊補帖’？其實，國家衛健委完全可以通過任何方式，把這次非公開報道的會議情況披露出來，以正視聽。但這種悄悄的打法，的確不可思議。因為沒有人能夠指責，由於衛健委網站上漏發一則會議消息，從而導致今天武漢的悲慘局面。會議精神應不應該公開發表？誰決定的會議是內部性質？從而對外保密？”

是啊，太多疑問了。我想，既然是全國性會議，湖北官方想必有人參加。那麼，是誰參加了這個電話會議？會後又為何完全沒有執行？也未將信息通過媒體向大眾公開？更沒有採取任何措施，比如篩查發燒人員，停止大型活動，提醒發燒人員不要離漢，控制人群聚會，諸如此類。如果元月14日即公開信息，告知各界人士注意，武漢還會死這麼多人嗎？還會遭遇這麼慘烈的災難嗎？還會造成整個國家如此重大的損失嗎？既然都已經知道疫情蔓延，後果嚴重，為什麼不採取手段呢？是人為瀆職，還是疏忽大意？更或就是無知？以為拖延幾天，自己擺得平？總之，我很想不通這件事。

反思和追責是兩位一體的。沒有嚴苛的追責，便不可能有嚴肅的反思。疫情至此，這是我們必須要做的事。現在，人們記憶尚在，時間細節感覺，都還深刻地存在腦子裡。這正是開始做這件事的時候。由此，再次希望官方能迅速成立調查小組，徹查疫情究竟是什麼原因發展為今天的災難。同時建議，有寫作能力的武漢人，記錄下自己元月以來的所見所聞所感。也希望民間寫手，組成團隊，尋找到那些喪親者們，幫助他們撰寫出自己親人尋醫以及死亡的過程。當然，成立一個網站，分門別類，將這些記錄掛上則更為方便。如有可能，出版數本記錄文字，也很必要。讓我們所有武漢人，為這次的災難留下一份集體的記憶。我個人願意為大家提供力所能及的幫助。

今天的醫生朋友在他的短信還另寫了這樣一段話：“困城中的900萬武漢人民及100萬外地人民，滯留在外有家不能歸至今沒有統計數字的被歧視的無數武漢人民，馳援湖北及武漢的4萬2千多英勇戰士，14億沒有恢復正常生活秩序的中國人民，已經精疲力竭，確實承受不起了。”

而另一位醫生朋友，則說：“從熱線來電關注的問題情況來看，民眾擔心的主要問題從病毒感染轉變為何時復工，以及復工之後的防護。大部分民眾目前無法復工，甚至失業，巨大的經濟壓力產生極大的焦慮感，可能會導致消極情緒甚至心理危機。”

祈盼所有的災難儘快結束吧。問題情況來看，民眾擔心的主要問題從病毒感染轉變為何時復工，以及復工之後的防護。大部分民眾目前無法復工，甚至失業，巨大的經濟壓力產生極大的焦慮感，可能會導致消極情緒甚至心理危機。”

祈盼所有的災難儘快結束吧。

【作者簡介】方方：原名汪芳，祖籍江西彭澤，生於江蘇南京，現居武漢，中國當代女作家，代表作《水在時間之下》《萬箭穿心》《風景》，最新長篇《是無等等》，新浪微博“方方”。