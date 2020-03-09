李文亮同事朱和平去世 武漢中心醫院疫情中痛失四位醫生

武漢中心醫院眼科醫師朱和平因感染新冠肺炎在當地時間周一上午經搶救無效，不幸逝世。朱和平系該院退休返聘醫師，生前曾是被稱為此次疫情“吹哨人”之一的李文亮醫生的同事，隨着前者的過世，武漢中心醫院自此有四位醫生在這場疫情中逝世。

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據武漢市中心醫院官網介紹，朱和平，眼科副主任醫師，擅長眼底病診斷治療，眼前後節激光治療。該院一名外科醫生告訴澎湃新聞稱，朱和平是退休被醫院返聘到眼科工作的。他於2月中旬入院治療，9日上午搶救無效，不幸離世。據介紹，朱和平今年在67歲左右，此前一直在南京路眼科門診工作。對於他的死訊，這名同事沉痛表示，朱和平是一個極其安靜的老實人：“安靜地給人看病，安靜地跟人談話，安靜地戴上老花鏡，安靜地交給患者處方。安靜地感染上病毒，安靜地在家隔離，安靜地因為病情加重來到急診，安靜地住進重症監護室，最後今天安靜地離開了人世。”另一名他生前的同事也在朋友圈追憶稱，“朱和平主任，一直勤勤懇懇，默默無聞，兢兢業業。作為返聘專家，挑起眼科的造影和激光的重任。”

該知情人士補充道，“我們拿不準的，都會跑去門診向他（朱和平）請教，每次找他加檢查，他都說沒事。這麼大的年紀，他還一直堅守崗位，明明就是該在家享清福的年齡。‘好人’‘老實’是他的標籤，他低調得讓人心疼！”還有的醫護人員在朋友圈中追憶朱和平稱，“老黃牛是他公認的標籤。無論何時碰見他，我喊他一聲朱主任，他就趕緊彎下腰，笑盈盈的回應。無論何時找他加造影，加激光，他從不拒絕。我碰到疑難的眼底病例總喜歡帶着病人去找他，他來者不拒；下午有空時我總喜歡晃到造影室,跟他一起看片子，討論，向他學習。臨走時，我跟他說朱主任我走了，他還跟我說一聲，你辛苦了!科室業務學習，他作為退休的老主任總是積極參加。分發盒飯，他從不主動來拿，總怕年輕人不夠，經常是我們拿給他，他坐在他的機器前默默地吃.……心亂如麻。”

對於朱和平的去世，他的同事寫道，“長歌當哭，送別敬愛的朱主任！您一路走好！天堂里再也沒有病痛！”此前，除同為眼科醫生的李文亮於2月6日晚因感染新冠肺炎不幸去世外，該院甲狀腺乳腺外科主任醫師江學慶亦因感染新冠肺炎於3月1日不幸去世，眼科副主任梅仲明也因感染新冠肺炎於3月3日與世長辭。本周一，中國國務院聯防聯控機制召開新聞發布會。民政部基層政權建設和社區治理司司長陳越良會上介紹指，截至3月8日，全國城鄉社區工作者已有53位在疫情防控工作中因公殉職。其中，黨員佔92.5%。值得一提的是，針對此次疫情在中國爆發及演變的問題，財新網上周日披露武漢市與湖北省衛生部門官員被指隱匿武漢肺炎病毒可人傳人，經追問才吐露院內爆發1病患疑似傳染14醫護的疫情。對此，撰寫武漢封城日記的當地作家方方說，真是讓人震驚。