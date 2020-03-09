江啟臣就任國民黨主席 致辭未提九二共識 談三大改革方向

自台北方面消息，中國國民黨籍立委江啟臣周一就任國民黨主席，他以“世代合作、內造化、數位化”三大方向發表演說，但全文未提“九二共識”。此前，媒體紛紛關注，江啟臣此次當選國民黨新任主席，對岸的中共總書記習近平未循例拍發賀電，引發關注。

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作為國民黨青壯派代表的江啟臣在上周六的黨內補選中，以68.8%的得票率大勝前副主席郝龍斌的31.2%。現年48歲的江啟臣也成為有史以來最年輕的國民黨主席，也是首位身兼立委的黨主席。據中央社報道，此次具有投票權的有34萬5971人，投票率創下新低，僅有35.85%，投票數12萬4019人，其中無效票676票。江啟臣拿下8萬4860票、得票率為68.8%，郝龍斌則拿下3萬8483票、得票率31.2%，江啟臣贏得壓倒性勝利。而在周一的就任致辭中，特別是針對各方關注的兩岸關係政策，江啟臣提出，他的基本原則就是堅守中華民國自由民主的制度價值，並力求兩岸和平與共同福祉。值得一提的是，相比以前國民黨主席始終強調的“九二共識”，江啟臣則在演講中隻字未提。不過，應邀出席的前總統馬英九重申依據中華民國憲法，及“一中各表的九二共識”，以及反對“一國兩制”、台灣獨立，任何改變台海現狀的主張，必須遵守和平與民主的原則。

江啟臣本人在演講中談到，“最後，關於許多媒體關注的兩岸政策，我的基本原則，就是堅守中華民國自由民主的制度價值，並力求兩岸和平與共同福祉。”他補充稱，“近年因為國內外局勢的快速變化，兩岸曾有的互信基礎確實遭遇重大挑戰，未來需要我們去重建。但在此刻，國民黨最重要的是自身的改革再造。我們畢竟得先重新贏得台灣社會的信任，才能有意義地去談如何拉近兩岸共識。”演講中，面對在座的國民黨新老不同聽眾，江啟臣指出，“今天，看到許多黨員同志與前主席列席，啟臣備感榮幸。更重要的是，這象徵了國民黨的世代傳承，與歷史責任的延續。國民黨是個百年政黨，有深遠的歷史底蘊，有厚實的執政經驗。在這樣的政黨中，自然川流着不同世代的價值觀念，也不時有摩擦火花。”

針對黨內存在的政見差異他提出，“選舉的結束就是團結的開始，我一直相信，世代間需要的是‘對話’而不是‘對抗’，需要的是‘合作’而不是‘衝突’。身為黨主席，我希望自己未來能扮演起‘承先啟後’的角色，促成黨內不同世代的理解與合作，讓每個世代的黨員，都能在黨內找到屬於自己的寄託，讓世代共融、一起攜手向前。”江啟臣還稱，“在另一方面，兩次中央大選的敗選，也確實凸顯出本黨在許多方面落後於時代，亟需透過改革創新迎頭趕上。補選後只有一年多的任期，更讓我們沒有任何時間可以虛擲，必須開始與時間賽跑。”他表示，“民主時代，國民黨不能再期待某一位英明領袖，作出所有決定；而是要結合眾人之智，廣納各方意見。因此我將推動集體領導制，讓決策更周延；未來黨主席角色是去傾聽、去彙整，把眾人期待化為願景，再進一步落實。”

江啟臣說，“接下來，我會廣泛徵詢意見，循‘世代合作、內造化、數位化’三大方向，以最快的速度組建團隊。”他稱，“首先在黨務人事布局上，整體的年輕化雖然勢在必行，但我也會邀請對黨務嫻熟的前輩襄助，協助世代銜接與經驗傳承；其次，政黨需要保持對民意脈動的敏銳，因此在一定比例的職務上，將延攬有過民意基礎的黨員同志，加入黨務團隊或決策平台；第三，國民黨要現代化、數位化，未來在黨務運作、對外溝通上，都需要運用大量的資訊傳播科技，因此，我也會將‘數位素養’視為人才任命的重要考量。”江啟臣在演講結尾時稱，“從今天開始，一起努力！最後，恭祝在場的每一位先進、來賓，平安健康。期望國民黨，撥雲見日、重返榮耀。祝福中華民國，國運昌隆、和平永存。”