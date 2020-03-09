法國文化部長弗蘭克·里斯特新冠病毒檢測呈“陽性”

法國文化部長弗蘭克·里斯特接受新冠病毒檢測結果呈“陽性”。文化部表示，部長“身體狀況良好”。周一晚最新統計：法國確診感染1412例，死亡25例。

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法新社報道，法國文化部長弗蘭克·里斯特在身體出現“癥狀”後，周一接受新冠病毒檢測，檢測結果呈陽性。部長辦公室向法新社表示，46歲的里斯特部長上周參加了國民議會舉行的會議。已有5名議員被確診感染新冠病毒。不過，部長辦公室也強調，里斯特部長目前身體狀況良好，現待在他的巴黎家中。

法國總理府表示，新冠毒防禦措施“適用於所有法國人，包括政府部長”。言下之意是里斯特部長也將被要求在家中“隔離”。

據法國衛生部周一晚間通報的最新新冠疫情統計，法國確診感染1412例，死亡25例。一天之內，新增確診病例286例。而在新冠病毒死者中，15例男性，10例為女性。新增死亡病例4例。而在確診病例中，66人情況危急。 衛生部總幹事薩洛蒙表示，大部分新冠病毒死者是老人，或患有其他疾病的人。

不過，衛生部總幹事薩洛蒙表示，法國目前仍處於抗擊新冠病毒疫情的“第二階段”。

另外，巴黎迪斯尼樂園一名男員工確診感染，但迪斯尼指這名員工在後台工作，與遊客沒有接觸。園方已加強消毒。

法國總統馬克龍與夫人現身巴黎香榭麗舍大道，希望向民眾傳達訊息，面對疫情仍要對經濟保持信心。馬克龍承諾，將推出措施支援企業，他並強調國家不能停擺，但也要保障民眾健康。