疫情中提倡感恩教育遭批 王忠林反轉要感謝：武漢英雄人民

曾在近日針對新冠肺炎重災區的武漢提出，要對當地市民開展感恩教育的武漢市委書記王忠林ze在3月8日走訪小區時反轉表示，“感謝武漢市民識大體、顧大局”，並指“武漢是英雄的城市，武漢人民是英雄的人民”。他還重申, 防疫有成歸功於以習近平同志為核心的黨中央堅強領導。

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此前，武漢市6日晚間舉行“新冠肺炎疫情防控指揮部視頻調度會”，湖北省委常委、武漢市委書記王忠林在會上部署，要在全市廣大市民中深入開展感恩教育，“感恩總書記、感恩共產黨，聽黨話、跟黨走，形成強大正能量。” 根據《長江日報》消息，王忠林會上特別提到，幹部要到群眾中去，要宣傳群眾、發動群眾、依靠群眾，共同做好疫情防控工作，通過多種形式的宣傳教育活動，在廣大市民、黨員幹部中間開展感恩教育，“武漢人民是英雄的人民，也是懂得感恩的人民。”王忠林的這一講話內容經傳播後勻速引發熱議，不少網民及評論人士指出，作為市民生活和生命及財產安全受到疫情嚴重影響的重災區，在此次存在“人禍”因素的疫情中出現“滅門”慘劇的情況下，於當下疫情尚未結束時就要推廣感恩教育既不合情也不合理，被指“缺乏基本的人與人之間的同情心和良心”。

出於這一講話本身的問題性及輿論帶來的巨大壓力，綜合中國媒體報道顯示，湖北省委書記應勇、武漢市委書記王忠林隨後紛紛提出，“要衷心感謝武漢人民”。王忠林當天在走訪武漢一小區時稱，“這裡41天沒有發生疫情，是全體居民共同努力的結果。武漢是英雄的城市，武漢人民是英雄的人民。”他說，“疫情發生以來，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，全市上下團結一心、並肩作戰，眾志成城、抗擊疫情，廣大武漢市民克服諸多困難，識大體、顧大局，全力以赴支持配合疫情防控工作，也正是在大家的共同努力、共同堅守下，武漢疫情防控工作出現了積極變化，市委、市政府對大家的付出和貢獻表示衷心感謝。”當天下午，王忠林還主持召開市新冠肺炎疫情防控指揮部視頻例會。他再次強調，廣大武漢市民為了疫情防控大局付出很多，做了很大貢獻。

同樣在國際婦女節這一天，湖北省委書記應勇，省委副書記、省長王曉東在武漢看望慰問抗疫一線婦女同胞代表時發出節日慰問。他們稱，向連續奮戰在抗疫一線的廣大女醫務工作者和公安民警、疾控工作人員、社區工作人員、新聞工作者、志願者以及各條戰線的婦女同胞們表示衷心感謝，致以崇高敬意。訪問中，在得知女環衛工人們基本都是武漢人時，應勇說，“武漢是英雄的城市，武漢人民是英雄的人民。”他提到，“疫情發生後，我們的城市摁下暫停鍵，武漢人民識大體、顧大局，克服疫情給務工、經營、就業、生活帶來的種種困難，積極支持配合黨委政府的各項防控措施，守望相助、同舟共濟，全力以赴抗擊疫情，展現了堅忍不拔的頑強意志和甘於奉獻的犧牲精神，令人欽佩，我向武漢人民、湖北人民表示衷心感謝。”