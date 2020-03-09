網絡瘋傳上海寶鋼發生大爆炸

大陸互聯網瘋傳上海寶鋼發生爆炸的視頻，但當局很快已經將視頻刪去，目前在海外的YouTube和推特仍然在傳（https://youtu.be/-QlAMnDDET4）。

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據上海消防通報，2020年3月8日22時53分，上海寶山區緯一路四高爐發生火災。初步了解是廠區內一高爐熱風管道機器損壞，內部高溫氣體噴出，廠方技術人員到場處置，目前已無明火和煙霧。現場無人員傷亡。

不過，在上海消防微博評論區中，有網友留言討論：“我家就住旁邊！超級近！響了好久！樓下電瓶車都報警了。”

值得注意的是，官方並未公布是什麼工廠。據北京日報旗下微信公眾號《長安街知事》披露，寶山區緯一路為寶鋼股份廠區所在地。

公開資料顯示，中國寶武鋼鐵集團有限公司（簡稱：寶武集團）由原寶鋼集團有限公司和武漢鋼鐵（集團）公司聯合重組而成，為國有獨資公司，是中國最具競爭力的鋼鐵聯合企業，總部位於上海。

寶鋼為美國財富雜誌評選的世界500強企業之一，旗下子公司寶山鋼鐵股份有限公司是寶鋼集團在上海證券交易所的上市公司。另集團持有新華人壽15.11%股權。

對此，有大陸網友“伊羽燎”留言：“這昨天北京附近才有戰鬥機被打下來，今天晚上上海就發生大爆炸。中國人民每天都生活在大片中，是要好好感謝一下黨和領導啊。”