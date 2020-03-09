美國5名議員因新冠病毒“自我隔離” 至少兩人曾與特朗普“接觸”

美國5名國會議員因新冠病毒“自我隔離”，其中至少兩人曾與特朗普“接觸”。美國新冠病毒疫情新增4死累計確診至少600例 。

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法新社報道，美國眾議院議員卡茲周一曾與特朗普“同機”前往華盛頓。卡茲稍後表示，他“曾與一位新冠病毒檢測呈陽性”的人有過接觸。卡茲團隊在推特上稱，雖然卡茲沒有任何癥狀，他周一還是接受了新冠病毒檢測，正在等候結果。他已經開始自我隔離14天。

另一名議員柯蘭斯也因曾與新冠毒確診者有過接觸而“隔離”。柯蘭斯上周五與特朗普見過面。

美國的新型冠狀病毒疫情衝擊金融市場，華爾街股市在周一的交易日一度跌停，特朗普召開高層會議商討應對措施。 特朗普周一將與財長姆努欽和經濟小組開會，商討對策。部分措施包括有薪病假，參議院財政委員會正探討稅務寬減，應對疫情造成的衝擊。

另外，傳媒報道，美國政府已邀請華爾街的高層管理人員周三到白宮開會，主要是商討應對此次疫情。

美國的新冠疫情持續，又新增4人死亡，累計26人死亡。全美累計至少600例確診病例，分布在34個州和哥倫比亞特區。佛羅里達州衛生部門勸告出遊的公民，回國後要自我隔離14天。

美國國家衛生研究院的傳染病專家及其他衛生官員敦促年老公民特別是有長期健康問題的人，應避免參加大型社交活動。