美學者楊建利致函副總統彭斯當心中共炮製病毒源頭美國論

美國華裔學者楊建利日前致函負責美國抗疫工程的副總統彭斯，提醒美國當局中共正炮製一個陰謀論，將始發於武漢的新肺炎病毒的源頭歸咎於美國。

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致力協助中國民眾建立和提升公民意識，並促進政府變革的美國“公民力量”組織發起人楊建利博士，在上個月底致函彭斯，指中國有病毒專家公開發表“病毒源頭不一定是中國”的論調，再加上大陸的網上充斥着美國是病毒源頭的謠傳，因此敦促彭斯要求帶頭透過國際調查，找出病毒的源頭，以正視聽。

根據公民力量的官網，該信指出，鍾南山以中國病毒專家的身份2月27日在廣州市政府主持的記者會上公開表示，病毒最早爆發的地方，不一定是病毒的源頭，病毒有可能來自其他地方。

楊在信中指出，身為中國國家衛健委主要領導人的鐘南山發表具有如此重要弦外之音的論調，但國際傳媒卻予以忽略。

楊在信中繼續說：“你應知道，目前湧現很多有關病毒源頭的陰謀論，有些影射源頭是美國。很多在中國的人相信並且散播謠言，指美國利用2019年10月18至27日在武漢舉行的第七屆軍事遊戲比賽，發動這次以病毒作為生化攻擊。有五個參賽者在比賽後因為感染而需要送院。沒有人知道中國在這個謠言所扮演的角色。”

楊指出，現在鍾南山又發表所謂病毒源頭不定論，因此美國合國際社區是時候傾力找尋和解答源頭這個問題。我們僅此敦促你領頭髮起這項任務：要求中國在各方面都要達到透明化，並發起國際調查找出到底病毒是否，或如何從中國開始爆發。在這一方面，美國與其他政府、世衛組織以及有關團體，都應該向中國施壓要求它更公開和配合調查工作。

在鍾南山發表病毒源頭不確定論之後，大陸的網絡湧現不少陰謀論。華盛頓郵報概略地指出，這些陰謀論包括：美國正在隱瞞因為患上冠狀病毒的死亡數字、美國應該向中國學習如何對抗疫情、美國就是病毒的源頭、世界當今的疫情並非中國的責任。

報道指出，在疫情被形容是稍告好轉之後，中國網絡上充斥着上愛國主義、反美的陰謀論、幸災樂禍以及自視高人一等的情緒。中國的網民現在似乎對意大利、南韓和特別是特朗普政府，因為無名病毒而搞得焦頭爛額而額手稱慶。

報道又指，最近數日，顯然在中國政府的默許下，中國網民將白宮奚落一番的笑話，已逐步演變成為惡毒的陰謀家，美國不但是病毒的源頭，而且還掩飾國內成千上萬因病毒死亡的人數，表面上佯稱是一般流感致命。

華郵的報道指出，每一個國家的網絡都會充斥很多陰謀論，但這個星期在中國突然冒起大幅增加的反美言論，卻不啻令人有所質疑，畢竟在這個網絡言論檢查得巨細無遺的國家，任何人一旦言論有違國家政策，很快都會被警察抓起來，控以散播不實謠言罪名的。