路透調查：新冠疫情或導致中國首季經濟增幅降至3.5%

據路透社最新公布的一項調查顯示，當下仍未完結的新冠病毒疫情可能導致中國第一季經濟增幅降至前季的一半左右，這比三周前調查時更為嚴重，並引發對中國將提前降息的預期。

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路透社在3月3-5日諮詢了中國國內外的40多名經濟學家，這些經濟學家的預估中值為，第一季經濟增幅將從2019年第四季的6.0%降至3.5%，較2月14日調查時低了一個百分點。報道指，預估區間較大，有兩家銀行預計第一季經濟增幅將為零，有一家銀行則預計經濟增幅將為5.0%。而在最糟糕的情況下，第一季中國經濟增長率預估中值為2.4%，前次調查估值為3.5%。這基本上意味着，三周前民間分析師認為的最糟糕情況，現在已經變成了基本情境。

同一時間，分析師仍預計中國經濟增長將在第二季反彈至5.6%，略低於三周前估計的5.7%。不過分析師的預估值區間依然很寬，介於3.7%-6.5%。對此，荷蘭國際集團(ING)的亞太地區研究主管卡內兒（Rob Carnell）提出，“很難對第二季感到樂觀，我認為最好的情況是，今年下半年可能會開始看起來正常一些。” 他說，“如果你所在的城市基本上被封閉，或者實際上被困在家中，沒法上街、看電影或者外出就餐...這種情況下經濟活動將受到極大的負面影響。”

報道指，中國今年的經濟增長率預計將放緩至5.4%，如果這將成為現實其會是1990年有紀錄以來的最慢經濟發展增速。在最不利的情境下，專家們認為中國今年經濟增長率為5.0%。除一人外，所有受訪分析師給出的預估值都低於去年的增速6.1%。卡內兒稱，“由於所有這些因素，沒有被壓抑的需求，經濟將緩慢回到之前的趨勢上，但會出現一些永久性的產出損失。”此外，報道提到，為了緩解疫情引發的經濟放緩的影響，中國當局已經出台各種舉措，包括降低再融資利率和向企業提供定向貸款，預計他們還會採取更多措施。

此次疫情帶給企業的具體影響，特別是在中國運營的部分外資企業業績也在近日有所披露。瑞士斯沃琪集團(Swatch Group)首席執行官尼克·海耶克(Nick Hayek) 向該國媒體介紹稱，“根據我們在中國市場佔有的重要份額，我們（在疫情中）當然受到了重大打擊，數百家商店都被迫暫時關閉”。但他提及，該公司在供應鏈方面受到的影響則相對減少，因為其主要還是在瑞士本地生產零部件。此外，近期被指遇到公司財政和發展問題的日產汽車2月份在中國的銷售量暴跌了80%。中國則是該公司最大的汽車出售市場。日產方面周一介紹稱，其過去一個月在zg僅出售了15111輛汽車。