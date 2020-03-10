中國給其他國家輸送口罩 搞口罩外交

自新冠病毒疫情爆發以來，習近平星期二首次前往武漢訪問，這也許是為了表明武漢的情況正在改善。當新冠病毒疫情肆虐中國的時候，世界上不少國家給中國送去了數百萬個口罩。自2月初以來，中國的口罩生產能力增加了5倍，現在是中國給其他國家運送口罩了。法國戰略研究基金會（Fondation pour la Recherche Stratégique）的亞洲主管尼凱（Valérie Niquet）女士表示，我們甚至可以說，中國現在是在搞口罩外交。

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尼凱女士說：“這些可以顯示，中國正在恢復正常。這非常重要，因為所有圍繞中國強國未來的討論，也涉及對全球化的質疑，因為一系列的產品是在中國生產，包括公共衛生用品。而這有可能會在相當長的時間內中斷下來，從而讓世界其他國家處於危險之中。”

尼凱女士繼續說：“給其他國家輸送口罩，可以顯示，中國的情況逐步走向正常，政府是能夠管理好危機的，中國毫無問題的可以重新開始向國外提供產品。另一個是援助層面的問題，在對外顯示自己需要被幫助之後，事情正在恢復正常，曾經的問題是季節性的，中國可以重新以強國的口氣講話了，尤其是在那些發展中國家那裡，在那些新興國家那裡，或者是在那些最親近的盟國那裡。這些是北京絕對需要的。”