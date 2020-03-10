人民日報指習近平已到武漢視察消息刺激大陸香港股市反彈

中國主席習近平10日早上已經抵達橫掃全球病毒的爆發中心武漢，而中國大陸的疫情似乎亦在減緩之中，根據官方數字，昨天（9日）更只錄得19宗新增確診個案。

廣告 繼續瀏覽後續

習近平前赴武漢的消息在人民日報報道之後，大陸和香港股市即呈反彈，香港恆生指數在12點中午前更飆升至超過300點。

人民日報報道，這是自從武漢爆發病毒之後，習近平第一次訪問這個城市，他將視察武漢的防護和控制疫情的工作，同時又探望醫護人員、軍方指揮人員、社區工作人員、公安人員、草根和前線幹部。他同時亦將訪問自願者、病人和居民。

中國衛健委說，星期一新增的19宗確診個案中，有17宗來自武漢，另外在北京和廣東省的兩宗個案，系由外地輸入。衛健委指出，北京的個案乃英國傳入。

在廣東的個案，患者是一名中國學生，他從西班牙搭乘國泰航空CX320班機在3月8日到香港，然後在經過深圳灣轉赴廣東。