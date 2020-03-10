意大利新冠病毒確診“破萬”單日死亡率創新高

意大利新冠疫情嚴峻。儘管意大利政府要求全民居家並採取“封國”措施，周二意大利新冠病毒死亡激增168例，累計達到631例。這是新冠疫情上月21日爆發以來死亡人數增加最多的一天。另外，西班牙確診增至1646例，瑞典也新增66人確診。

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意大利民防保護局周二表示，意大利境內的新冠肺炎死亡數大增36%，累計達到631人。確診病例則“破萬”，一日暴增977例，增幅達10.7%，累計達到1萬149例。

意大利民防保護局局長表示，全國有1004名患者已完全治癒，但有877名重症患者仍在加護病房接受治療。 意大利政府上周末對疫情嚴重的北部倫巴第及其他多個區實施嚴厲的封城措施。有關措施周二擴大到全國範圍，試圖阻止疫情進一步惡化。

意大利全國已實施封城禁令，除了特殊情況，民眾不準離開所在地；禁止公眾場所聚會，餐廳等店鋪傍晚六時要關門。疫情最嚴重的倫巴第地區，當局正考慮進一步升級管控措施。據報包括在未來15天實施全面封鎖，除藥房、超市等提供基本服務商店外，所有商店、辦公室等關門，大部分公共交通也會停運。

另外梵蒂岡宣布，聖彼得大教堂暫時關閉至下月3日。

與此同時，歐洲多國新冠病毒確診個案持續增加。西班牙新增確診415例，累計增加至1646例，並新增5人死亡，死亡累計達35例。

瑞典也新增66人確診，全國累計有326例。首都斯德哥爾摩達207例。

另據香港媒體報道，香港政府宣布，到過意大利全國、日本北海道、以及法國、德國、西班牙部分地區人士，抵港後要隔離14天，這一措施周六起實施。香港對這些地區發出“紅色外游警示”。