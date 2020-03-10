折騰月余兩岸終達共識東航華航共同執行470名滯漢台胞今晚抵台

折騰了一個多月，滯留武漢台胞返台事宜終於確定，據了解，兩岸已經達成共識，雙方不再堅持由哪一方派機執行，而是由兩岸各派一架中華航空及東方航空的包機負責載運，這節新聞播出之際，華航包機已經在返台途中，預計今晚到明晨之間，兩架包機都會抵達台灣。

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有關這次武漢台胞返台事宜，雙方政府高度保密，昨天滯留武漢的台胞群組首先傳出當地台辦要求台胞前往指定場所做病毒篩檢，並要求準備行李，消息立即傳回台灣。

但台灣方面一直到今天仍語焉不詳，行政院長蘇貞昌今天在立法院向追問的媒體確認台胞今晚返台的事，但說，詳情要由指揮中心說明。疫情指揮中心則說，目前以行政院長說的為準。

據了解，這次470名武漢台胞返台。華航已先在台灣搭載二批檢疫人員飛到武漢，今天下午五點搭載235名台胞從武漢起飛，預計約八點抵達桃園機場；接着是晚上八時再由東方航空的包機，同樣搭載235名台胞回台，預計明天(11日)凌晨抵達台灣，兩架班機約四小時。

行政院長蘇貞昌說，政府用盡心力，一直堅持包機返台成員以「弱勢優先、防疫優先、量力而為」三個原則，持續不斷溝通後漸漸有共識。但他強調，這一切還是要安全回來台灣才算。

由於台灣官方之前一再堅持弱勢優先等三原則，導致武漢台胞滯留時間無限延長，台灣媒體不斷追問其中轉折，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前和2月3日第一架包機回來時的整備狀況已經大不相同，檢疫量能提高，而且檢疫所的整備數量也變多，有將近1500個位置，可接納更多人，才會一次接回400多人。

他說，包機接回來的同胞將分別安置在三個檢疫所。至於後續包機事務，會量力而為，有多少能力做多少事，而且基本上台灣基地一定要守好，要是基地弄壞了，沒救到人反害到自己也不行。