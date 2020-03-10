撕心裂膽的陳述 為什麼武漢中心醫院的醫護人員付出那麼慘重的代價

周二，網上傳閱着『人物』雜誌刊載的“發哨子的人”，真實記錄了武漢中心醫院急診科醫生艾芬從吹哨到被噤聲，到眼看着自己的同事一個個倒下去，眼看着一個個武漢人求醫無門悲慘死去的心跡。這篇文章刊出後不斷地被刪除，卻不斷地被轉發……文章瘋傳的時候，艾芬所在的武漢中心醫院已經有四名醫生殉職，近兩百名醫護人員感染。醫務人員感染和死亡比例位列武漢各醫院之首。

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艾芬是李文亮醫生的同事，武漢中心醫院距離華南海鮮市場只有幾公里，是一座四千多人的醫院。艾芬以自己的親身經歷，第一手的見聞，從一個醫護人員的角度，敘述了武漢疫情發生、發展、發現到公開的過程，她的陳述，字字淚，對調查武漢疫情為什麼發展到不可控，為什麼演變成一場人類災害，也許在未來，更有深遠的歷史學的意義。這不是一部控訴書，救死扶傷，巨大奉獻，連家都顧不上的艾芬，只是娓娓道來自己的經歷，自己的真實情緒。

發哨子的人

12月30日那天中午，艾芬拿到一份不明肺炎病毒檢測報告，她把這份報告拍下來傳給醫學院的同學，隨後，這份報告傳播武漢醫生圈，而從中轉發這份報告的就是包括李文亮在內的八位醫生。

早在12月16日她的急診科接待一位“莫名其妙高燒”的病人，22號轉到呼吸科，“具體管床的同事在我耳邊具體管床的同事在我耳邊嚼了幾遍：艾主任，那個人報的是冠狀病毒。後來我們才知道那個病人是在華南海鮮做事的”。12月27日，又來了一位“沒有任何基礎疾病，肺部一塌糊塗”的病人。

艾芬12月30日把實情傳出去後厄運降臨，12月31日10點20分，醫院轉發武漢衛健委消息，警告不能對外隨意發布不明肺炎消息，如果因為信息泄露引發恐慌，要追責。她所在的醫院隨即發出通知，強調不能向外傳遞相關消息。

1月1日，醫院監察科科長通知艾芬第二天早上過去談話。“之後的約談，我遭受了前所未有的、非常嚴厲的斥責。”醫院領導斥責她艾芬，作為武漢市中心醫院急診科主任，沒有原則沒有組織紀律造謠生事。“好像整個武漢市發展的大好局面被我一個人破壞了。”她當時有一種絕望的感覺。

艾芬醫生並未像李文亮等八位醫生那樣被公安叫去訓話，但那次的約談種很絕望的感覺”。對她打擊非常大，“我感覺整個人心都垮了”“ 後來所有的人再來問我，我就不能回答了。”

隱瞞疫情的後果

艾芬很清楚發生了人傳人，但是醫院為了隱瞞真相，甚至不讓醫生把隔離衣穿在外頭，“說隔離衣穿外頭會造成恐慌。”艾芬醫生追憶，如果她當時不遭到他們那樣訓斥，如果醫院內部互相溝通，“如果是1月1號大家都這樣引起警惕，就不會有那麼多悲劇了。”

當武漢還在隱瞞疫情，當中國疾控中心的專家還在說可控可防的時候，1月11日，急診科護士胡紫薇感染，但是，居然在1月16號，“一位副院長還在說：「大家都要有一點醫學常識，某些高年資的醫生不要自己把自己搞得嚇死人的。」另一位領導上台繼續說：「沒有人傳人，可防可治可控。」一天後，1月17號，江學慶住院，10天後插管、上ECMO。”

艾芬說，“中心醫院的代價這麼大，就是跟我們的醫務人員沒有信息透明化有關。你看倒下的人，急診科和呼吸科的倒是沒有那麼重的，因為我們有防護意識，並且一生病就趕緊休息治療。重的都是外圍科室，李文亮是眼科的，江學慶是甲乳科的。”

艾芬的內心是沉痛的，難以言說的，她對『人物』記者表示：“如果這些醫生都能夠得到及時的提醒，或許就不會有這一天。所以，作為當事人的我非常後悔，早知道有今天，我管他批評不批評我”。她想，李文亮的病情跟他受訓之後心情不好有沒有關係？“因為受訓的感覺我感同身受”。

醫生們一個接一個倒下，病人的情況更加糟糕。病區飽和，基本上一個病人都不收，“ICU也堅決不收，說裡面有乾淨的病人，一進去就污染了。病人不斷地往急診科涌，後面的路又不通，就全部堆在急診科。”病人一排隊就是幾個小時，醫護人員也無法下班。

“我們眼睜睜地看着病人越來越多，傳播區域的半徑越來越大，先是華南海鮮市場附近可能跟它有關係，然後就傳傳傳，半徑越來越大。很多是家庭傳染的，最先的7個人當中就有媽媽給兒子送飯得的病。有診所的老闆得病，也是來打針的病人傳給他的，都是重得不得了。” “一天發熱門診門口的排隊，要排5個小時。正排着一個女的倒下了……”艾芬說：“還有很多人把自己的家人送到監護室的時候，就是他們見的最後一面，你永遠見不着了。”

隱瞞疫情，武漢中心醫院醫護人員付出巨大代價。艾芬敘述，僅僅急診科，就有40多人感染了。有三個女醫生全家感人，兩個醫生的公公、婆婆加老公感染、一個女醫生的爸爸、媽媽、姐姐、老公，加她自己5個人感染。“大家都覺得這麼早就發現這個病毒，結果卻是這樣，造成這麼大的損失，代價太慘重了。”

死了那麼多人，付出的代價那麼高昂，總該是釐清各自的責任的時候吧？“2月21號早上領導和我談話，其實我想問幾個問題，比如有沒有覺得那天批評我批評錯了？我希望能夠給我一個道歉。但是我不敢問。沒有人在任何場合跟我說表示抱歉這句話。”

根據現在披露出來的越來越多的細節顯示，武漢醫院領導層隱瞞疫情源於武漢衛健委的指示，而武漢衛健委又聽命於武漢市委和湖北省委。根據『財新』報道，即使在中國衛健委最初得知武漢疫情的情形後，也要求不能向社會公開疫情。中國衛健委為什麼如此呢？顯然在等待中南海的一個決定，中南海的最高決策者，毫無疑問是習近平本人。