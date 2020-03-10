日本決定修改法律 將發布新冠緊急事態宣言？

日本政府10日在內閣會議上決定了《新型流感等對策特別措施法》修正案，決定此修正案的目的是在新型冠狀病毒疫情進一步擴大的時候，使發布緊急事態宣言成為可能。政府當天把修正案提交國會審議。

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此法案將於2月13日在議會得到通過，若政府發布緊急事態宣言，可以限制私權行使。

修正案通過以後，將把新冠病毒感染症加入2013年施行的《新型流感等對策特別措施法》。

在這一法律中，發布緊急事態宣言的條件是：1、有可能對國民的生命、健康發生顯著的重大損害；2、如果感染症發生全國性的急速蔓延，給國民生活和經濟帶來重大影響或有這種可能。

到10日為止，日本的感染者已達1220人以上，感染人數已達111人的北海道已經在2月28日發出緊急事態宣言，而愛知縣感染者已達86人、東京都達64人，法律通過後，如果感染繼續擴大，首相將發出全國性新冠緊急事態宣言。

如果發出緊急事態宣言，首相可以通過自治體首長實行以下的措施等：

○除工作和食物採購等必要的場合，對外出要進行自我約束。

○發出限制或停止學校和保育院等的使用勸告或指示。

○發出限制或停止許多人彙集的電影院等娛樂設施的使用，和舉行活動等。

○向醫藥品和食品的生產、銷售、運輸企業賣主等發出收購的請求、實行徵用或保管的指示。

○請求鐵路和日本郵政的運送緊急物資。

○為了開設臨時的醫療設施的，對土地和房屋的徵用。

○採取防止與國民生活關係緊密的物資價格高漲和供應不足的措施。