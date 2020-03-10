林鄭拒對大陸封關但擬限制多國旅客入境因有“五宗”輸入個案

一直拒絕對大陸入境人士封關的特首林鄭月娥，10日早上會見記者時呼籲港人如飛必要，“不要外游”。她說她正“知會”多國領事，爭取在今日宣布對更多國家或地區“封關”，擴大圍堵範圍。她說，香港已錄得5宗從外國輸入的確診個案，“香港目前正轉向注意其他國家的疫情情況”。

廣告 繼續瀏覽後續

此外，自去年年底武漢爆發病毒以來，香港衛生署終於在傳媒多番壓力下9日公布“強制檢疫令統計資料”，披露目前有超過2萬人正接受強制檢疫，當中非港人有3396人。

林鄭月娥10日早上出席行政會議前見記者，在開場發言時表示，大家關注武漢肺炎疫情的焦點，應由內地轉至外國，因現時已有逾百國家或地區有確診個案，當中15個國家的確診個案多過香港，不少更破千宗。她又指，香港已錄得5宗因外游而輸入的確診個案，呼籲市民如非必要“唔好（不要）外游”。

她又透露正“知會”多國領事，爭取在今日宣布對更多國家或地區“封關”，擴大圍堵範圍，但她沒有點名哪些國家的旅客將會遭到香港嘗以閉門羹。在中國宣稱國內疫情正在“減緩”之際，多個國家的疫情卻轉趨惡化，當中包括南韓、伊朗、意大利等。

香港保安局目前因應疫情已向伊朗、意大利北部三個區以及南韓發出紅色旅遊警告，而遭到黃色旅遊警告的國家則包括法國、日本、菲律賓、巴林、比利時、馬來西亞以及以色列等。紅色旅遊警告代表“如非必要，避免前赴”；而黃色警告則代表“留意局勢，提高警惕”。至於最高級別的黑色警告，代表“不應前赴”。目前只有敘利亞因為內戰關係而被列為這個級別。

此外，自港府在2月8日起實施強制檢疫以來，政府在傳媒多番追問下，一直未公開檢疫令執行的實際數字，直至到3月9日才終於公布“強制檢疫令統計資料”，當中僅3月8日一天，已有超過 2000人要強制檢疫，大部分在家居檢疫，其中383人不是香港居民。而截至 3月8日下午2時，正強制檢疫的總人數為23552人，非港人有3396人。

根據衛生署數字，3月8日署方發出2006張檢疫令，其中383人不是香港居民，當中11人在酒店檢疫，其餘均為家居檢疫。香港居民則有1623人，當中15人在檢疫中心，33人在酒店，其餘在家中。

而截至3月8日下午2時，有效檢疫令的數目23552張，當中非香港居民3396人，126人在酒店檢疫，其餘均在家中，沒有人在檢疫中心。

而接受檢疫的香港居民則有20156人，當中314人在檢疫中心，577人在酒店檢疫，其餘均為家居檢疫。

香港自2月8日起實施強制檢疫令，曾到訪大陸人士要強制檢疫14天。食物及衞生局副局長徐德義早前表示，每一個14日潛伏期循環中，約有 1 萬至 2 萬人要檢疫，而家居檢疫的制度需靠自律。他又指，所有接受檢疫的人都會用手機軟件定位，當中約 1 成人會配以手環，追縱是否有離開檢疫範圍，亦承認有人士曾因“個別情況”離開範圍。