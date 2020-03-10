歐盟27國領導人視頻會議稱 全力抗擊新冠病毒疫情衝擊

歐盟27國領導人周二舉行視頻會議稱，歐盟將盡一切努力抗擊新冠病毒疫情衝擊。與會的法國總統馬克龍表示，斯洛文尼亞等國關閉與疫情嚴重國家意大利邊界是“一個很不好的決定”。

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歐盟27國周二舉行的視頻會議決定，啟動總值250億歐元的投資基金用於抗擊新冠疫情。歐盟並容許各成員國採取靈活的財政政策在應對疫情造成的經濟公共衛生領域的衝擊。

歐洲理事會主席米歇爾主持27個成員國的視像會議後表示，歐盟準備使用所有必要手段，包括放寬對成員國的援助規定，協助公司保持流動性，對歐盟的公共財政限制容許作彈性處理。

歐盟委員會主席馮德萊恩也表示, 歐盟將啟動250億歐元的投資基金，即時發放75億歐元舒緩新型冠狀病毒對經濟的衝擊。

法國總統馬克龍表示，歐盟領導人同意採取所有必要措施，避免病毒疫情引發的金融和經濟不穩。馬克龍說，歐洲團結一致，共同經歷由疫情造成的一次“特殊危機”。他說，我們必須要採取相應的應對行動。 與會的法國總統馬克龍表示，斯洛文尼亞等國關閉與疫情嚴重國家意大利邊界是“一個很不好的決定”。

歐洲多國暫停對意大利海陸空交通。意大利鄰國斯洛文尼亞關閉和意大利的邊境；馬耳他關閉南面的邊境，暫停所有來回意大利的航班，拒絕意大利郵輪進港；奧地利也禁止來自意大利的人士，但不包括本國公民及持有醫生開出健康卡的人士。

另外，奧地利， 英國，愛爾蘭和德國紛紛向國民發出旅遊忠告，不要去意大利，已在當地的國民儘快離開。

多間主要歐洲航空公司包括英航和法航，分別暫停或削減往返意大利的航班。葡萄牙和西班牙暫停和意大利的直航班機。歐洲最繁忙的航空公司瑞安航空周六起取消所有往返意大利的國際航班，直到4月9日。