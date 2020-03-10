泉州酒店坍塌至少20人死 10人被困 酒店被指違規改建

福建泉州酒店坍塌3天後，中國官方3月10日表示已有20人死亡，10人仍然被困。這座7層樓酒店被用來隔離與新冠感染者接觸過的人，觀察他們是否感染新冠病毒。坍塌時一樓正在施工改造。

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福建泉州的欣佳酒店在 3月7日晚19點剛過突然坍塌，被隔離在內的大約70人慘被砸在廢墟下面。據中國應急管理部副部長尚勇3月10日在北京記者會上表示，截至今早9點，“已救出61人，其中20人死亡、41人受傷，仍有10人被困。”他並說，救援工作仍在進行，有800人參加搜救。正在使用各種科技手段探測生命跡象。

尚勇表示，據初步調查，泉州市欣佳酒店涉及多次違規改建，這次樓體倒塌是一起安全生產責任事故。待救援結束後，將全面展開事故調查，迅速查明原因，嚴格依法依規追究事故責任人相關責任。

另據多個中國媒體信息，這個酒店位於泉州鯉城區，建築面積約7000平方米，屬於鋼結構，始建於2013年，2018年改造成為酒店，有60多間客房，出事時正在施工裝修，施工人員打電話告訴樓房業主楊XX，正在作業的一樓房屋一根柱子發生變形。三四分鐘後，樓體便整體坍塌。樓塌後，65歲的業主楊XX已被警方控制。