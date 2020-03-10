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泉州酒店坍塌至少20人死 10人被困 酒店被指違規改建

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福建泉州市鯉城區常泰街道南環路欣佳快捷酒店新冠肺炎隔離安置樓2020年3月7日晚7時15分發生坍塌
福建泉州市鯉城區常泰街道南環路欣佳快捷酒店新冠肺炎隔離安置樓2020年3月7日晚7時15分發生坍塌 © 網絡照片
作者： 古莉

福建泉州酒店坍塌3天後，中國官方3月10日表示已有20人死亡，10人仍然被困。這座7層樓酒店被用來隔離與新冠感染者接觸過的人，觀察他們是否感染新冠病毒。坍塌時一樓正在施工改造。

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福建泉州的欣佳酒店在 3月7日晚19點剛過突然坍塌，被隔離在內的大約70人慘被砸在廢墟下面。據中國應急管理部副部長尚勇3月10日在北京記者會上表示，截至今早9點，“已救出61人，其中20人死亡、41人受傷，仍有10人被困。”他並說，救援工作仍在進行，有800人參加搜救。正在使用各種科技手段探測生命跡象。

尚勇表示，據初步調查，泉州市欣佳酒店涉及多次違規改建，這次樓體倒塌是一起安全生產責任事故。待救援結束後，將全面展開事故調查，迅速查明原因，嚴格依法依規追究事故責任人相關責任。

另據多個中國媒體信息，這個酒店位於泉州鯉城區，建築面積約7000平方米，屬於鋼結構，始建於2013年，2018年改造成為酒店，有60多間客房，出事時正在施工裝修，施工人員打電話告訴樓房業主楊XX，正在作業的一樓房屋一根柱子發生變形。三四分鐘後，樓體便整體坍塌。樓塌後，65歲的業主楊XX已被警方控制。

 

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