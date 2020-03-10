法國新冠確診增至1784例 馬克龍：“我們處於疫情的初始階段”

面對越來越嚴峻的新冠病毒疫情，法國進一步加強防控措施，動員徵召“後備役”醫護人員。法國總統馬克龍表示：“我們處於這場疫情的初始階段”。據法國衛生部周二晚間發布的最新統計，法國新冠病毒感染確診1784例，死亡33例；一日新增372例。

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馬克龍周二前往位於巴黎Necker兒童醫院Samu 15緊急呼叫中心，該中心每天平均接受6000個諮詢電話。馬克龍表示，（面對疫情）法國是有備而來的，“我們是提前做了準備的”。馬克龍宣布將着手“醫療儲備”，徵召醫療界人士參加防疫工作。包括退休不滿5年的醫護人員，以及醫科大學的學生們。

而隨同馬克龍一起視察15 緊急呼叫中心的法國衛生部長韋蘭表示，法國目前的仍然處於疫情防控的第二階段，不過在病毒蔓延的地區加強了防疫措施。他說，“我們提前做出準備，採取相應措施。我們也關注其他國家的情況，特別是我們會向專家們廣泛徵詢意見。”

據韋蘭部長表示，150間醫院已經準備就緒，隨時準備執行“白色計畫”。每天新冠病毒檢測達1000例。為了加大監測力度，政府特准相關實驗室周日繼續營業。

據法國衛生部周二晚間發布的最新統計，法國新冠病毒感染確診1784例，死亡33例；一日新增372例。法國衛生部總幹事薩洛蒙表示，在感染新冠病毒者中，86人情況危急。33名死者全部為成年人，其中23人年齡超過75歲。薩洛蒙還表示，到目前治癒率da98%。

法新社報道，法國文化部長確診感染新冠病毒後，法國總統府愛麗舍宮加強總統及幕僚的健康保護措施，包括減少來訪人員及會議等。不過據法新社剛剛報道，馬克龍周三將主持在巴黎舉行的紀念恐襲遇難者日活動。

法國司法部長尼古拉 白龍貝周二新冠病毒檢測結果呈陰性，沒有感染新冠病毒。