疫情愈加嚴重 意大利10日起全境封鎖

意大利政府周一晚間下令，周日起執行的封城令擴至全國，此禁令有效期一直到4月3日。

廣告 繼續瀏覽後續

意大利總理孔特凌晨頒布政令，將周日頒布的北方重災區封城令擴至全國。封城期間，嚴格限制人群流動，禁止集會。

周日起實施的封城令只針對四分之一人口，現在擴至意大利六千萬人。禁令規定在意大利全境，在所有公共場所或向公眾開放的場所禁止舉行集會。

意大利由此成為全球第一個全境嚴格實施封城禁令的國家，以此攔阻新冠疫情泛濫。新冠疫情已在意大利造成463人死亡，確診9172人，比前一天猛增1897人，死亡案例比前一天猛增97人。

意大利總理孔特同時宣布取消全意大利所有體育賽事，意甲足球冠軍賽取消。取消意甲足球冠軍賽歷史上發生過一次，當時是第一次世界大戰期間的1915年。但政令規定，國際組織組織的賽事仍可進行，但必須閉門比賽。

意大利總理孔特說，“我簽署的禁令可以簡括為：“我不出門”，“意大利半島不存在紅區，意大利全境全部變成保護區”。

不過，意大利的“軟性封城”與中國武漢的強制性封鎖截然不同。意大利是以公民自律為基礎，居民如有需要在城市間旅行，可在意大利衛生部網站下載一份“自主授權書”，填寫自己是因為工作、探親、就醫、返家等理由而出入城市。遇到警察盤問時，只要出具這份授權書即可通關。

根據禁令，意大利學校停課延長至4月3日，博物館、體育館、游泳池、劇院、文化中心統統關閉。夜店、舞廳、遊樂場、電影院全部關閉，禁止舉行婚禮、葬禮等儀式，暫時中止教堂內的彌撒及其他宗教活動。

意大利境內餐廳和酒館營業時間限時為上午6時到晚上6時。營業時必須遵守“人與人保持一米以上距離”的規定。商店可以營業，但需遵守人與人維持一米距離的規定。無法達到要求的小商店則必須關閉，大型購物中心，市場中假日關閉，商店應限制入店人數，避免擁擠。