習近平到訪武漢 某小區微信透露 每戶2名公安入戶把守

武漢微信透露習近平訪武漢某小區 每戶兩名便衣公安進入把守2020年3月10日

中共總書記習近平今天3月10日到武漢視察疫情，視察項目之一，是去小區體察民情。據武漢的微信傳出消息，習近平參觀的小區，每家每戶都有兩名公安人員入戶把守。有人說是為了防止當地居民高空呼喊。

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習近平今天到訪武漢，在訪問火神山醫院等行程後，預計下午視察武漢居民住宅區。據不願透露姓氏的知情人提供的信息，一個小區的微信群顯示，居委會通知居民下午每戶有警員進駐進行“安全排查”，會在家呆一個小時左右。請大家積極配合。

一位名叫武漢加油的網民說，我門口，大大下午到東湖庭園，12點以後，每家每戶兩個公安…我樓下園林路停滿了車。

另兩位將名字抹掉的網民對話說，二環封了，大大來了，東海庭園門口有上百個警察，大型交通車四五十輛，一名網名用拼音寫道Huangdi出門。

另一網民說，每家每戶安排一個警察，防止他們亂喊。另一位說，這回要是喊“假的”，那估計一批人烏紗帽不保。

一位網名叫“峰”的業主群網民貼出家中兩為便衣公安坐在陽台出口處的照片說，坐着二個代表，看你們還喊不喊。

上次中國副總理孫春蘭訪問武漢一個小區時，有居民在高空呼喊“假的”，“全是假的”等口號。隨後傳出武漢市委書記王忠林要求武漢人向黨和總書記感恩的講話，引發武漢輿論反彈嘩然。

據中國官方新華社的文字和照片報道，今天習近平到訪武漢首先前往火神山醫院，通過掛在他面前的一個大屏幕，與一些醫護人員和一名患者打招呼。

據中國衛健委公布統計，截止3月10日零點，中國內地新增確診病例19例，新增死亡病例17例（都在湖北），新增疑似病例36例。自從武漢肺炎疫情去年12月爆發以來。中國內地官方統計的累計死亡病例3136例，累計確診病例80754例。現有的確診病例17721例（其中重症4794例）。