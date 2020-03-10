習近平為什麼此刻視察武漢

習近平3月10日終於去了疫情大本營—武漢視察，在這之前，人們一直在問，習近平從1月28日會見世衛組織總幹事譚德塞時自稱“我親自指揮親自部署”以來，為什麼遲遲不肯去真正的抗疫第一線。習近平終於去了，為什麼選在這個時候？

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為什麼遲遲不去？

一些長期觀察中國政治的人士曾對習近平為何遲遲不去發表過意見，觀察家比較一致的看法是習近平怕傳染。『北京之春』榮譽主編胡平曾對美國之音表示，他認為習近平不去武漢是出於安全的考慮，他認為習不去武漢一則怕感染病毒，二則擔心自己的安全，萬一去了以後，有人豁出去當場發難，即，不怕一萬就怕萬一，所以還是不去微妙。歷史學者章立凡也認為，習不去武漢首先是怕傳染，其次是擔心文革時期發生的“武漢事件”重演，他表示，文革中武漢發生“百萬雄師”事件，導致毛澤東倉皇逃離。

另一位學者鄧聿文則認為習不去武漢的主要原因可能一是出於謹慎，以免感染；二是展現戰略定力，外界越批評越不去；另外就是想等到武漢疫情有所好轉之後再去。鄧聿文認為最有可能的原因仍然是怕感染。

那些因素髮生了變化？

那麼，習近平在這個星期二去武漢視察疫情，到底是什麼因素髮生了重大變化？如果說怕感染，現在武漢的感染風險比起幾周前大大減輕，但不能完全消除；怕武漢民眾鬧事？武漢仍然處於封城狀態，老百姓只能在陽台上遙遙地看着領導人車隊經過，當面質詢的可能性很低，即便有些近前向習近平問候的群眾，也被懷疑是事先早已安排好的“良民”，因此當面抗議的可能性極低。

倒是習近平未來前兩日，在武漢甚至在全國颳起了一場輿論風暴，武漢市委書記王忠林在一次講話中要武漢人民懂得感恩，“感恩共產黨，感恩總書記”，話音一落，幾乎激起全國聲討，武漢人至今生活在封閉之中，每日都有死亡的消息傳來，他們已經付出近三千人喪生的巨大代價。王忠林一說感恩，激起他們極大的憤怒，如果不是當局白白耽誤了幾個星期，如果不是一開頭以打謠為名隱瞞信息，武漢人乃至全中國人何至於付出如此慘痛的代價？後來就有人分析，王忠林書記已經得到總書記要來武漢視察的信息，此舉乃感謝“隆恩浩蕩”，把他這個政法出身的山東某地的官僚放到“風口浪尖”上，一下子全國知名，日後自有仕途寬廣。沒想到“邀寵”弄砸了，習近平要來，時不我待，第二天，在習近平親信，湖北書記應勇帶領下，話風一轉“感謝英勇的武漢人民”“識大體，顧大局”，既表彰又暗示湖北人民“不可走得太遠”。好在武漢人民都呆在家裡，應勇一番被視為承接上意的表態算是暫時撫平了風暴。

習近平3月10日來了，從安全角度看，戒備是森嚴的，這從社交網絡眾多視頻可以看出，臨街的高樓上，布滿狙擊手，而且臨街的家中來了保安人員“探視”，習主席經過，或者習主席駕坐經過時，很難發生像孫春蘭副總理日前領着一群幹部視察圍困中的小區居民生活時發生的尷尬一幕：“假的，全是假的!”，小區居民從高樓上憤怒抗議。從健康角度看，習近平到了火神山醫院，也是跟醫務人員隔着屏幕講話，跟隔壁病房的人視頻通話，有人質疑，難道不會穿上防護服邁進病房？這樣做當然不會有任何風險，況且有視頻顯示，習近平駕坐到來前，一隊一隊全副武裝到牙齒的防護病毒的人員，拿着噴霧器沿街消毒，場面十分壯觀，即便習近平腳踩在武漢某條街上，也不會感染到病毒。

禦駕親征 撈取抗疫成果？

也就是說，習近平這次視察武漢，至少兩個擔心沒有了，一個是或然的病毒感染，一個是或然的群眾鬧事。中國人民大學教授張鳴對路透社分析習近平現在去武漢視察的原因是在他看來，很明顯，習之所以沒有早點去武漢是因為疫情初期他去那裡感染的風險太高，而他現在去那裡是為了撈取成果。他去了那裡就意味着中共很快會宣布防疫取得了勝利。

習近平到武漢前夕，臨時性的方艙醫院全部關閉，中國各地遵照中南海的限期完成任務的命令，傳出一個個令人懷疑的“零感染”捷報，時機成熟了，習近平來了。不過，在台灣大學政治系教授張登看來，習此次赴武漢有禦駕親征的意味，此刻前往，可能是對疫情控制有把握，但對他來說也是一場賭注。這位學者回顧歷史，統治者要禦駕親征，通常都有一定把握，否則會對統治正當性產生負面影響。但他亦認為，同時對習近平而言也是一個賭注，雖然目前確診病例趨緩，但復工後帶來的人員流動可能會為疫情帶來新挑戰，變數仍然存在。

習近平10日在武漢宣布，湖北和武漢防控疫情取得階段性重要成果，自幾周來，習近平選擇了一套戰爭詞彙，諸如人民戰爭之類，還說湖北勝，則全國勝，他到武漢的時候，疫情卻在全世界泛濫，中國的疫情也遠遠沒有根除，各種經濟向壞的數據接踵而來。習需要給這場他“親自指揮親自部署”的抗疫來一個總結。官媒新華社已全方位開動宣傳：“戰役仍在繼續，勝利的曙光已不遠，武漢必勝! 湖北必勝! 中國必勝!”。

法新社評論，訪問武漢的習近平向世界發出一個信號，中國正在取得抗疫勝利。 一開始極端謹慎，現在他被官媒形容為指揮與新冠病毒戰鬥的總司令，每天都在發表珍貴的“指示”。法新社引用專家評論習近平為什麼去武漢：“在疫情最嚴重的時候，他儘力避免去疫情發生的中心，他不願意受到批評。現在，局勢正在改善，武漢之行是為了領受各方的讚頌”。北京獨立的政治評論人士華頗則對法新社表示：“習近平前往武漢是為了顯示疫情得到了控制，現在是開始工作的時候“。

法國政治學家、香港浸會大學政治及國際關係學系主任高敬文對本台認為，習近平此行一則疫情有所好轉，憤怒的武漢人期待已久；但更主要的是為了顯示他是在親自指揮抗疫，在他之前，李克強總理已去過，副總理孫春蘭一直在武漢留守，但習近平要顯示，全面指揮抗疫的是他本人，而不是其他人。

在億萬人為這場疫情付出深重的代價之後，不少中國人覺得在耽誤應對疫情重大時機的責任沒有追究之前，慶祝勝利是一件可恥的事情。在這場災難中每天發表日記的武漢作家方方在3月10日寫道：“災難即將結束。朋友們，千萬不要跟我談勝利。記住，不是勝利，而是結束。”