習近平視察武漢某小區 每戶兩名公安入戶把守

習近平今天3月10日到訪武漢，在訪問火神山醫院等行程後，今天下午視察武漢某居民住宅區。據名為“東湖庭園”小區的微信群消息，該小區居委會通知居民，今天下午每戶有警員進駐進行 “安全排查”會在家呆一個小時左右。請大家積極配合。

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一位名叫武漢加油的網民說，我門口，大大下午到東湖庭園，12點以後，每家每戶坐兩個公安…我樓下園林路停滿了車。另外一個微信賬號兩位名字抹掉的網民對話說，二環封了，大大來了，東海庭園門口有上百個警察，大型交通車四五十輛，另一網民用拼音寫道：皇帝（Huangdi）出門。

另一人說，每家每戶安排一個警察，防止他們亂喊。另一位說，這回要是韓“假的”，那估計一批人烏紗帽不保。一位業主群網名叫“峰”的網民說，貼出家中兩名便衣坐在陽台出口處的照片說，坐着二個代表，看你們還喊不喊。

上次中國副總理孫春蘭到武漢訪問小區時，有住戶居民高空呼喊“假的”，“全是假的”等口號。隨後傳出武漢市委書記王忠林要求武漢人向黨和總書記感恩的講話，引發武漢輿論反彈嘩然。

今天中國官方報道系列配圖顯示，習近平今天上午在武漢火神山醫院，通過掛在他面前的一個大屏幕，與一些醫護人員和一名患者打招呼。

據今天中國衛健委公布的統計，截止今天3月10日零點，中國內地新增確診病例19例，新增死亡病例17例（都在湖北），新增疑似病例36例。自從武漢肺炎疫情去年12月爆發以來。中國內地官方統計的累計死亡病例3136例，累計確診病例80754例。現有的確診病例17721例（其中重症4794例）。