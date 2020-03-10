習近平飛抵武漢在火神山隔屏幕與醫患見面

習近平今天3月10日乘飛機到訪武漢。這是武漢爆發新冠肺炎3個月來，習近平首次到訪被認為是新冠病毒發源地的武漢。官媒發布的照片顯示，習近平在火神山醫院，通過面前一個大屏幕與患者和醫護人員見面通話。

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據中共官媒新華社報道，今天上午習近平乘飛機抵達武漢，考察新冠肺炎疫情防控工作。按照官方報道，習近平本次在武漢行程的順序是，看望一線醫務工作者，解放軍指戰員，社區工作者，公安幹警，基層幹部，下沉幹部。最後，他將看望志願者和患者群眾以及社區居民。

該報道說，今天習近平一下飛機就前往火神山醫院，了解醫院建設運行、患者收治、醫務人員防護、科研攻關等情況，親切看望正在接受治療的患者。

不過官方報道的系列配圖顯示，習近平在火神山醫院，是通過一個掛在他面前的大屏幕，與一些醫護人員和一名患者打招呼。

據今天中國衛健委公布的統計，截止今天3月10日零點，中國內地新增確診病例19例，新增死亡病例17例（都在湖北），新增疑似病例36例。自武漢肺炎疫情在去年12月爆發以來，中國官方公布的累計死亡病例3136例，累計確診病例80754例。現有確診病例17721例（其中重症4794例）。