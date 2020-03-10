警察屢視記者如“暴徒”有線電視女記者被推倒地受傷

香港警察從去年反修例運動開始，已視現場採訪的記者“礙手礙腳”，並多次對記者動粗，包括撕開記者口罩近距離朝面部噴射胡椒霧，又用粗口斥罵記者是“垃圾”，到了最近更是變本加厲，記者在聽從警察指揮後退當中，仍然遭到警察故意噴射胡椒霧，而日前有線電視一名女記者更被警察推倒在地受傷。警方雖然已經致函道歉，但有線電視拒絕接受。不過香港特首林鄭月娥10日早上卻為警察開脫，聲稱事件在“電光火石”一刻發生，並非蓄意。

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在3月8日當天，至少有三個記者遭到警察橫蠻對待，除了上述有線電視女記者之外，NOW電視以及立場新聞的記者都分別被警察近距離噴射胡椒霧，NOW電視的新聞視頻還記錄到警察斥罵記者是“垃圾”。

香港記者協會9日晚上於面書上向林鄭月娥發公開信，指過去9個月，無數新聞工作者在採訪警民衝突事件時受辱、受傷，而絕大部份施暴者是前線警務人員。記協指早前已就此發出無數聲明，但所得的回覆都是陳腔濫調。林鄭月娥10日早上的幾句話，相信已經是對警察受到指責的官方回應。

事發3月8日晚上，將軍澳有人發起為墜樓學生周梓樂舉行和平悼念活動，但仍遭到警方鎮壓，數百人被困封鎖線，有線女記者更被防暴警察推跌倒地。有線新聞報道，接近9日凌晨12時，該台女記者游俊華在尚德邨採訪途中，一名防暴警員跑到她後面，伸出盾牌向她背部推一下，記者隨即向前仆倒，頭部落地，即時感到暈眩及出現耳鳴，接受急救治理，頭部後方紅腫有痛楚。報道指出，事發時女記者有穿記者反光衣，及戴有記者標示的頭盔。

據有線電視報道，警察公共關係科9日晚上致函有線新聞，對事件感到抱歉，指經初步了解，涉事警員驅散期間不慎撞倒記者，並非蓄意。有線新聞對警方解釋表示不能接受，要求警方儘快主動調查事件，交代涉事警員身份，和公開交代調查結果。

有線電視又在面書發聲明，指片段清楚顯示記者當時與警方向同一方向前行，背後原本並無任何警員，但有防暴警察突然“橫切”走到記者背後用盾牌推撞，令她在毫無防備下向前跌倒受傷。警員事後不顧而去，而警方的回應迴避了具體事實，只作一般性回覆，有線新聞表示極度遺憾。

然而林鄭月娥10日出席行政會議前回應指，警方已致函有線表示歉意，相關警員並非蓄意推撞，她認為警方不可能在電光火石間，周詳計畫行動，呼籲市民諒解。她相信隨着社會關注，警方高層應深入了解事件。

據現場直播片段所見及現時目擊者所指，事發時一批防暴警員突然在尚德附近空地跑向一個方向，現場傳媒便隨警員方向跑去，當時女記者先被人撞了一下，但未有倒地，其後卻被人從後再大力推倒在地，而涉事推人的防暴警察及其他警察均沒有理會她，只繼續向前跑，最後她由其他傳媒及義務急救員扶起，接受治療後未有送院。

警方指，昨晚在將軍澳廣明苑一帶有未經批準的公眾活動舉行，現場人多混亂，警方從網上一些新聞片段見到有記者於警方行動時受傷，對此表示慰問。警方稱尊重傳媒採訪自由和權利，已加派傳媒聯絡隊到現場提供協助，在場人士（包括傳媒工作者）應留意警員指示，保持適當距離，既可避免阻礙警方的執法行動，亦可免卻自身受傷。如傳媒工作者因不滿而作出投訴，投訴警察課及監警會會處理。不過所謂的警察課忽然監警會都是“自己人查自己人”，被指庇護警察多於檢舉不法警察。