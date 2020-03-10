香港民主運動是否繼續？

半年前發生8.31香港警方在太子地鐵站鎮壓示威者事件，不少市民在2020年3月初紀念。而就在2月底，香港警察逮捕壹傳媒創辦人黎智英以及另外兩名民主派社運人士，隨後釋放，他們等待審判，請看France24報道香港民主運動是否會繼續。

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中國爆發新冠肺炎疫情，香港受到影響，中國大陸和香港都在儲存糧食和尋找口罩手套等防護裝備，因此近期在香港街頭少見示威。

在2月底香港警察逮捕壹傳媒創辦人黎智英以及另外兩名民主派社運人士，因為他們在8月參加香港示威遊行，港府此舉也重新喚醒香港民主運動。

本台香港特約記者甄樹基報道，在2019年8.31警方在太子地鐵站鎮壓示威時，闖入車站禁止記者進內然後無差別在車站和車廂內施放催淚彈和揮棍毆打示威者與乘客，造成多人受傷，事後更因入院傷者人數前後出現矛盾引發有人被打死的傳聞，事發至今到3月份已經半年，香港當局不但沒有交代調查結果，港鐵當局甚至拒絕交出當晚的閉路電視視頻，不少市民趁着昨天8.31半年紀念日特備鮮花到車站悼念事件，警方多次干預並拆除車站外的“祭壇”，後來更引發成警民衝突，警方一如既往大放催淚彈驅散群眾，其中一名“落單”警察更慌張拔出實彈真槍指向記者和人群。