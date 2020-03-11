世衛組織宣布新冠疫情構成全球大流行

世界衛生組織周三宣布，12月份爆發於中國武漢，在全球範圍內感染超過11萬人的新冠病毒疫情已發展成“全球大流行”。

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新冠病毒疫情目前在中國以外迅速蔓延，最近兩周，中國以外感染新冠疫情人數猛增13倍，疫情波及國家暴增三倍。

星期三，世界衛生組織總幹事譚德塞在日內瓦舉行的新聞發布會上說，“我們對疫情快速傳播的水平以及許多國家不作為的嚴重程度十分關切”，因此，世界衛生組織認為，現在可以確定新冠病毒疫情已構成全球大流行。

譚德塞進一步表示，把目前的情形描述為全球大流行並不能改變已有的對新冠病毒的評估，也並不會改變世界衛生組織的既有行動，也不會影響所有國家做應該做的事。

譚德塞估計，在未來數周，確診人數、死亡病例，以及疫情波及國家都將繼續增長，但他再次呼籲，所有國家必須採取緊急行動，控制這一已造成4000多人死亡的疫情傳播。

世衛組織總幹事強調，為了控制疫情，各國必須採取更勇敢的行動。

新冠病毒12月份出現在中國，目前已蔓延至除極地之外的所有大陸。

世衛組織公共衛生緊急計畫執行主任萊恩則表示，伊朗和意大利處在抗疫最前線，兩國正在遭受苦難。他認為，其他國家也將經歷同樣的處境。

萊恩稱，伊朗目前最缺的是支持呼吸系統的器具，缺少氧氣瓶。世衛組織總幹事譚德塞認為，伊朗已盡了全力，伊朗需要許多醫療設備。世衛組織正在設法予以支持。