中國新增輸入病例佔四成  意大利返浙6人涉瞞病被調查

中國武漢去年12月爆發的新冠病毒疫情出現逆轉，境內病例大幅減少，反流病例佔比增加：在今天中國衛健委宣布的24個新增確診病例中，10個是境外輸入病例，佔比41%。從意大利返回浙江的6人因涉隱瞞病情被警方立案調查。

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據中國衛健委今天報告，截至3月11日0點，中國內地24小時內報告的新增死亡病例22例（都在湖北），新增確診病例24例，其中10例是境外輸入病例，（北京6例，上海2例，山東1例，甘肅1例），累計境外輸入確診病例升79例。此外，在44個新增密切接觸者當中，有境外輸入26人。

據路透社報道：在北京新增的6個境外輸入確診病例當中，5例從意大利輸入，1例從美國輸入。但該報道沒有透露這6人的身份和其他情況。

據中國證券時報報道，之前有8名從意大利返國的華人都確診新冠肺炎，其中6人被青田公安宣布立案調查。他們涉嫌妨害傳染病防治罪。青田公安微信號3月10日宣布，經查，王某某、葉某等6人均在意大利同一家餐館工作，回國前出現咳嗽、頭痛、發熱等癥狀，近期分別從意大利返回青田，相繼被確診為新冠肺炎病例，入境時未按規定如實申報健康狀況，涉嫌違反了《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國傳染病防治法》，目前該案正在進一步調查中。

該消息說，浙江目前共有境外輸入病例10例，其中8例是從意大利返回的青田人，都與王某某有關。王某某是31歲的女性，返國前在意大利打工。據麗水市衛健委3月2日通報，王某某26日晚從米蘭（SU2415H航班座位號17C）出發，經莫斯科（SU206H航班座位號22F）轉機，於27日22點到達上海浦東機場，隨後包車於28日上午8時抵達青田縣，被直接送往青田縣集中隔離醫學觀察點。3月1日新冠病毒核酸檢測陽性，目前在青田縣人民醫院隔離治療。

另外新增的7個意大利輸入病例中，有1人從米蘭(LH0273航班)經德國轉機（CA0936航班）返上海，包車於2月29日24時到達青田。這7人均於3月2日新冠病毒核酸檢測呈陽性。但當局沒有透露其他從意大利返國的華人的國際航班及所涉國家。

武漢疫情爆發以來，中國內地累計死亡病例3158例，累計確診病例80778例，累計境外輸入病例79例（中國衛健委3月11日報告數字）。