意大利單日新增確診2313例 孔特宣布撥款250億歐元抗疫

中國以外疫情最嚴重的意大利，最新統計顯示，周三新增確診2313例，累計確診一萬2462例，累計死亡827例。意大利已全國封城，總理孔特宣布撥款二百五十億歐元，協助社會抗疫並減輕對經濟的打擊。措施包括延遲家庭和企業交稅等。

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意大利總理孔特周三表示，將撥款250億歐元對抗新冠肺炎疫情。意大利的新冠病毒肺炎疫情嚴重程度僅次中國。孔特表示，緊急撥款250億歐元款項不會全部立即投入使用。孔特並表示，考慮在疫情最嚴重的北部倫巴第實施更嚴格的措施。包括關閉不必要的企業，暫停公共交通服務。

據稱，北部倫巴第大區共有7280例確診病例，是意大利國內疫情最嚴重的地區。全國死亡病例中約有2%年齡在50歲至60歲之間，其餘死亡病例年齡都在60歲以上。

在此之前，意大利政府本月5日公布金額高達75億歐元的緊急應對方案。 此外，在北部富裕地區倫巴第大區醫院病床和醫療物資嚴重短缺，甚至清空好幾間病房治療病患，醫生也面臨優先救誰的艱困抉擇。在感染病毒人數持續攀升下，意大利各大醫院緊急增加加護病房的病床。也有醫院將手術室改成加護病房，已精疲力竭的醫生相互輪班。 在病床和呼吸機不足情況下，麻醉師和醫生必須為誰優先接受治療做出困難決定。當局甚至下令，將稀少醫療資源留給最有機會存活下來的病患，這意味相較於年紀較長或已存在健康問題的患者，年紀較輕和健康的患者將優先獲得治療。

意大利政府6日通過新命令，緊急從各地徵調2萬名醫護人員，並動員退休醫護、剛畢業的醫學生投入抗疫。 此外，意大利也開放以其他方式增加醫療人力，包括短期僱用任務型專家，延長特殊專科醫師的工作時間，呼籲退休醫師回歸崗位，招聘志願義工，而剛畢業尚未分專科的醫學生也將被分派到各醫院協助。 意大利政府要求，各地衛生機構立即擴增呼吸治療的病房與儀器，預計將全國的呼吸重症監護室擴增50%，從原本的5000床擴增到7500床，各醫院的肺部治療部門和傳染病治療部門將增加一倍。