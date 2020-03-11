意大利武漢化了 西方陷落了 胡錫進與網民唇槍舌劍

『環球時報』總部胡錫進終於等到一個拿中國與歐美一比高下的機會了，他等不到中國完勝，不去設想慘重的經濟後果，付出的超級人道代價，而且，疫情也遠遠沒有根除，胡錫進不管這些，用網民的話說，“今天老胡比較高興 ”可網民的興緻遠不如老胡那樣勃勃。

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胡錫進10日在微博發出一片長長的博文，“第一個沒想到是SARS的場景能在武漢重演。第二個沒想到是，中國能以舉國動員的方式迅速把疫情治住。第三個沒想到是，疫情能夠以這樣的烈度在全球蔓延，西方國家會一個接一個中招、陷落。”

字裡行間，掩飾不住得意，老胡沒想到啊沒想到。茂哥不反對老胡慶祝勝利，但是：“要不是最開始那批官員貽誤戰機，我們會勝利的更快！” 南方公園er ：“第二個沒想到，應該是沒想到又他媽的瞞報了。” 吉吉的漫長歲月 ：“疫情還沒完全結束勝利，就開始盲目自信唱讚歌的感覺了。” mengxe188 ：“疫情不息，讚歌不止。一詞一字都要往主子臉上貼金，老胡我好累😭啊！”

不是好多人指責當局最初隱瞞疫情，讓人民付出巨大的代價嗎？老胡一語帶過：“結果是全都付出了代價，或者正在付出代價。”而且武漢和湖北略高一籌，封城封省也不至於像意大利那樣啊。老胡輕描淡寫中國人付出的代價，且拿意大利對衝，網民並不認賬：

黏黏糊糊一輩子：“果然到了中間，就開始吹了。我們的代價如此慘重，而這不是個比慘的遊戲，是幾萬人患病，幾萬個家庭的痛苦，14億人的煎熬。多看看我們自己的問題吧，從正月初一罵到後來，都罵不動了。不改變，下次疫情也不遠。“松島菜康：“沒有封嘴何來封城，一句不會人傳人害得多少親人人陰陽兩隔！認真吸取教訓吧，避免這種人禍再來光臨！好好一個春節害得哪都不能去，更不用說旅遊退款損失了！”

老胡繼續比：“武漢和湖北經歷了空前的‘封城’‘封省’，正常的再不祥和穩定也不至於這樣啊。意大利10日起全境‘封城’，人們的自由受到前所未有的限制，哪都別去了，而且把守路口的不是警察，是荷槍實彈的軍隊。音樂會沒了，意甲聯賽沒了，連親屬探監也禁止了，囚犯們暴動也沒用。美國股市在經歷了上周的慘跌之後，本周第一個交易日道瓊斯又狂瀉2000多點，創下歷史記錄，真是跌得美國人肝都顫了。”

意大利的確疫情嚴重，很慘，一點不假，但真需要慶幸啊。而且單就封城而言，也沒有像胡錫進所說的那麼可怕。意大利是柔性封城，只要自己下一份說明即可走動。這一點相信有臉書，有推特特權的老胡一清二楚，但他需要編段子，把別的國家說的比中國更不自由，甚至出動荷槍實彈的軍隊。至於美國股市暴跌，確實是2008年金融危機以來罕見的，但是，老胡想到否，美國股市暴跌產生的效應，對已經處於慘淡經營的中國經濟會產生何種衝擊波，這個世界是連着的時候，尤其是經濟，別急着為美國股市暴跌高興。

和西方比，中國勝在哪裡？老胡說，“如果比吹哨和最初的警惕性，那麼可以說各國都輸了。怎麼辦？只能比戰疫，比控制力”。就是說西方也像中國一樣，一開始都在隱瞞，這是沒有言論自由社會生活久了的習慣性聯想。老胡倒是說出另外一個實情，就是比控制，中國遠遠勝出。但網民還是比較關注言論管制的問題。

江子鴨：“其實主要還是最初都沒有想到有這麼嚴重，以為幾下就撲滅了，那時候換誰在武漢坐鎮估計都是這樣；另外一個原因就通病了：怕輿情，怕不穩，怕老百姓受不了，無論什麼事，首先只想捂住，等火苗大了捂不住了才不得不放出來。”

胡錫進不僅要否認西方，還要把中國控制力取得的成績排在公認的新加坡之上，說新加坡不過是小國，沒有典型意義，韓日兩國“半山腰控制”不過如此。老胡還是拿意大利說事：

“意大利已經完全‘湖北化’‘武漢化’，更可惜的是，它無法得到武漢和湖北從全中國得到的驚人增援。意大利顯然缺火神山、雷神山醫院，也無法一夜變出一批方艙醫院，大量輕症患者只能居家自愈，雖有‘封城’，但疫情的社區傳播難以阻斷。歐洲其他國家的疫情嚴重程度已經超過了中國湖北以外其他地區的疫情峰值，它們處在該不該全面動員抗疫的十字路口，這種猶豫十分痛苦。美國離疫情最遠，但目前形勢很不妙，另外對那個國家是否存在‘公開瞞報’有爭議，未來情況難以預料”。

意大利是封城了，但自由還在，交通還在運行，出行是得必須遵守規定，但遠遠沒有“湖北化”，胡錫進自己也曾經撰文對許多中國保安人員在實施封城禁令之後追着不戴口罩的人打，抓，捕，扇表示憤怒，怎麼全忘了呢？不是老有人批評中國隱瞞疫情嗎，老胡得意地暗示， “另外對那個國家是否存在“公開瞞報”有爭議，未來情況難以預料。”他指的是美國。

對意大利“武漢化”的問題，網民也有話說：“拖延症重症患者：您嘴裡武漢和湖北的代價與不穩定只是封城封省，卻根本看不到真正的代價是幾千個生命的離去，成百上千的家庭家破人亡嗎”。女德：“胡主編一直心系歐美！”羅羅希達：“我們的錯誤更嚴重，因為是重複犯錯，有薩斯在前，還不汲取教訓，再受一遍罪，不可饒恕，不能輕描淡寫就過去了，要建紀念碑，要長記性，否則一切還會循環，就不會有什麼復興之路。”

可是網民也知道，老胡這番話，只是內宣，講給自己人聽，要是能讓他關心的歐美人知道就好了。餘生皆假期：“老胡趕緊把咱們的制度優勢，推薦給國外吧！只有您有推特臉書號。”

老胡說，“中國人的反思最徹底”，可是網民感謝國家2011追問：“中國人的反思最徹底，我希望是，只要先回答我一個問題，這次因疫情失去生命的武漢人究竟有多少？都是怎麼死去的？做不到這一點，任何所謂反思都是蒼白無力的。

老胡比起許多中國人有一個特權，可以登錄推特，臉書等等。所以網民叮囑他，要用好手中的權利。

RofMia：“你有話語權，你能不能說點逆耳忠言呢？下次有大事兒的時候不要犯錯了……對醫護是心疼，對滅門者是痛惜，對韓紅是信任，對良心媒體是感激……此役確實說明集中力量辦大事在某些場景下確實比所謂民主自由有執行力，關鍵是，我們！本！可！以！不必！遭受！這麼！嚴重的！災難！相對於讚歌，反思更重要！無欲則剛:說一千道一萬，其實都是：體制病毒惹得禍！別在封殺輿情輿論了，天塌不下來！重要的是廣開言路，真正汲取民情民意，才是當今現代國家的發展進步之要務！”

慶祝勝利？老胡，且慢了。教訓還沒有汲取啊，而且日後的日子怎麼過啊？

勾海星：“俗語講，再一再二，不能再三再四。進入21世紀後，中國已遭2003年SARS、2019～2020新冠這兩次高度類似的冠狀病毒襲擊。懇請國家衛健委深刻汲取教訓，真正把疫情報告防控體系有效建立並運作起來，把下次疫情滅於萌芽！ 也勸告獵食野味的病態人們洗腳上岸，遠離蒙昧，靠近文明！ 國人不想再隔離倆月了！”

夜色和白天2：“別比來比去了，把自己的事情辦好，我正愁28歲研究生畢業，外科醫生，三甲醫院，借點錢首付交完，房貸還完工資就所剩無幾，我該怎麼辦，我是不買房子回家工廠幹活？”

老胡，聽到網民的呼聲沒？