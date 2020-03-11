方方：一旦走到這一步，你還刪得過來嗎？（3月11日）

這種神聖感幾乎來自於一種潛意識的覺悟：保護它，就是保護我們自己。方方 二湘的十一維空間 微信號 erxiang11d

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法廣轉載方方武漢日記3月10日：

一旦走到這一步，你還刪得過來嗎？

文／方方

依然是好天氣。很舒服的早春陽光。想想此刻空空蕩蕩的東湖，梅花恐已被前兩日的風雨擊落。千萬樹的花海，都只能自娛自樂地度過整個花季。詩怎麼說的？花自飄零水自流呀。家裡的老狗關了有些時日，不想出去，怎麼趕都不願進到院子，一定要趴在窩裡。感覺我自己也是如此，不想出去，就只想待在家裡。一些朋友邀約道：疫情過後，來這裡休息一陣吧。看大好春光，游青山綠水。換了以往，自然拔腿就去。只是現在，全無想要出門的感覺，不知是不是某種後遺症。

醫生朋友繼續轉達着疫情轉好的信息。新增確診人數已降到20以內，歸零指日可待。死亡人數在眾醫生的儘力之下，也大大降低。唉，更希望零死亡的信息早點到來。湖北省疫情防控指揮部今天發布通告：全省以縣域為單位，分區分級分類分時有序推進企業復工復產。這樣說來，我們很快就可以恢復正常生活了？

一個朋友（每個朋友都是有名有姓哦。不說出人家名字，也是擔心噴子們到處亂噴誤傷良民。）早上傳給我一張照片，那是武漢中心醫院甲乳外科有着幾十位成員的微信群，也是去世的江學慶醫生所在的微信群。在江醫生去世的那天，大家把自己的頭像全部換成了一樣的黑底蠟燭圖，只留下了一張照片的頭像，那就是江學慶醫生本人。我很感動，同事們這樣有情有義。江醫生泉下有知，會有一份安慰。

從昨天到今天，中心醫院艾芬醫生的名字在全網流傳。網絡封殺已經引發民怒。人們像接力賽一樣，刪一次，再發一次。一棒接着一棒。各種文字，各種方式，讓網管刪不盡，滅不完。在刪了發，發了刪的對抗過程中，保留下這篇文章，變成人們心中一個神聖職責。這種神聖感幾乎來自於一種潛意識的覺悟：保護它，就是保護我們自己。一旦走到這一步，網管，你還刪得過來嗎？

我很難理解網管部門的這種做法。他們刪我，一次又一次，我推測因極左紮堆投訴，他們力求維穩，一刪了之。這種心理我自己也有，面對爛人鬧騰，拉黑了事。可是刪人家《人物》雜誌寫艾芬的文章又是何故？莫非真是害怕被揭老底？這老底會是一個什麼底？文章說的武漢中心醫院的事，說的正是我們想要問明白的事，說的是到底是誰在什麼地方因為什麼原因耽誤疫情二十天的事，網管們就不想知道嗎？疫情從初發到蔓延，這中間的事情不說清楚，武漢人甚至全國人，怎麼能過得了這道坎？我相信網管不會莫名其妙去刪除一篇文章，它必定是來自某一方面的要求。那麼，是誰要求刪除的呢？武漢官方？抑或湖北官方？或者……總之，我很難理解，也很難想象。

疫情自去年十二月出現後，過程之中，有太多有悖常理的事，太多違反規則的事，太多不可解答的事。這些東西，我們從最近的各類記者調查中，一點點可以看到了。細節多到令人瞠目結舌，不知道說什麼才是。無論官員，或是專家，糊塗也好，瀆職也好，疏忽大意也好，敷言塞責也好，事到如此程度，都等同犯罪，必須嚴處，以儆效尤。所以，我不相信官方會輕易放過，不相信官方會讓那些相關責任人，輕鬆過關。畢竟不追責的結果，最受害的是國家自己，喪失的也是政府的公信力，民心受傷，就更不用說。而此後，各類災難也會無休無止。因為不做事或是把事做壞，全沒關係。自己沒責任，國家兜得住。引一句大家熟悉的句子：長此以往，國將不國。

今天，我也專門去查了一下相關條例。其中有一個是：《黨政領導幹部辭職暫行規定》，也不知道哪年出台的，是否後有修改，我先照錄在此吧。規定的第四章為“引咎辭職”。其中第十四條提到：黨政領導幹部因工作嚴重失誤、失職造成重大損失或者惡劣影響，或者對重大事故負有重要領導責任不宜再擔任現職，本人應當引咎辭去現任領導職務。

而第十五條則更為具體，一為：因工作失職，引發嚴重的群體性事件，或者對群體性、突發性事件處置失當，造成嚴重後果或者惡劣影響，負主要領導責任的，應引咎辭職；二為：決策嚴重失誤，造成巨大經濟損失或者惡劣影響，負主要領導責任的，應引咎辭職。三為：在抗災救災、防治疫情等方面嚴重失職，造成重大損失或者惡劣影響，負主要領導責任的，應引咎辭職；四為：在安全工作方面嚴重失職，連續或者多次發生重大責任事故，或者發生特大責任事故，負主要領導責任的，應引咎辭職；五為：在市場監管、環境保護、社會管理等方面管理、監督嚴重失職，連續或者多次發生重大事故、重大案件，造成巨大損失或者惡劣影響，負主要領導責任的，應引咎辭職；六為：執行《黨政領導幹部選拔任用工作條例》不力，造成用人嚴重失察、失誤，影響惡劣，負主要領導責任的，應引咎辭職；七為：疏於管理監督，致使班子成員或者下屬連續或多次出現嚴重違紀違法行為，造成惡劣影響，負主要領導責任的，應引咎辭職。八為：對配偶、子女、身邊工作人員嚴重違紀違法知情不管，造成惡劣影響的，應引咎辭職；九為：有其他應當引咎辭職情形的。特將上述規定記錄在此。

很顯然，引咎辭職是一個正常社會的運轉所必須有的事。對照上述九條，湖北省和武漢市，哪些人應該引咎辭職呢？建議相關人員自我對照。其中條款，是否與自己有關。如果不自覺，人們自會開出一份敦促名單，走到這一步，或許就太沒意思了。我倒覺得，以後官員們在上位時，首先要懂得引咎，其次要學會辭職。總這麼無知無畏並且做錯事還死皮賴臉，人民是吃不起這麼多虧的。

寫到這裡，朋友傳來南方周末記者的調查報道，題為：《四人殉職，四人瀕危——武漢中心醫院“至暗時刻”》，開篇即說：中心醫院目前還有四位醫生瀕危。位於一線的楊帆醫生強調，這四個人都是包括呼吸衰竭在內的多器官衰竭，並伴有各種不良併發症，“有的全憑外部醫療手段支持、維持生命”。他們分別是副院長王萍、倫理委員會劉勵、胸外科副主任醫師易凡、泌外科副主任胡衛峰。唉，真是讓人深感悲哀。如此情況下，中心醫院的書記和院長，還能安心地坐在他們的位置上嗎？真的要人大喊一聲：如有良知，請帶頭引咎辭職？！

【作者簡介】方方：原名汪芳，祖籍江西彭澤，生於江蘇南京，現居武漢，中國當代女作家，代表作《水在時間之下》《萬箭穿心》《風景》，最新長篇《是無等等》，新浪微博“方方”。

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