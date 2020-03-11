特朗普將宣布應對新冠病毒疫情一系列措施

美國總統特朗普周三當地時間晚間將發表講話，宣布應對新冠病毒疫情一系列措施。特朗普在社交網站發文表示，準備動用聯邦政府所有必要資源應對新型冠狀病毒疫情。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報道，特朗普在白宮會見各大銀行行長後表示，“今晚我將宣布我的決定”。他說，我們將採取一系列的應對措施。在被問及講話涉及經濟領域還是醫療方面時，特朗普說，兩方面都涉及到。

此前，特朗普在社交網站發文表示，已經充分準備，動用聯邦政府所有必要資源應對新型冠狀病毒疫情。特朗普的言論被指試圖平息市場對疫情快速蔓延的憂慮。

美國周二確診人數“破千”，紐約州有地區爆發社區感染，州長宣布設立控制區，阻止疫情擴散。

法新社報道，美國一位高級官員表示，美國征考慮對歐洲國家實施新的旅遊限制。美國曾下令禁止來自中國的遊客進入美國。美國負責安全事務的官員卡西內里（Cuccinelli)周三表示，我們正在考慮如何歐洲各國的問題。他表示，歐洲由於允許內部流通，實際上是一個整體。

兩周前，美國國務院提高對意大利的旅遊警告級別，呼籲美國公民重新考慮是否前往疫情最嚴重的意大利旅行。

另有消息人士指，美國國務院應對疫情蔓延已決定，暫停工作人員非必要出差，只批准關鍵任務的出差。

另外，美國財長姆努欽表示，銀行業監管機構正考慮各種可能的短期監管行動，以應對迅速蔓延的新型冠狀病毒疫情。他認為沒有必要干預金融市場。