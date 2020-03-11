美國新冠疫情惡化 特朗普召開衛生官員會議 議員要求宣布國家進入緊急狀態

截至美國東部時間11日零時止，美國的50個州中有37個州加上哥倫比亞特區發現新冠病毒疫情，至少1004人確診，31人死亡。特朗普總統11日在白宮召開衛生官員緊急會議商討對策，美國國會參議院少數黨領袖舒默致信特朗普總統要求宣布國家進入新冠病毒疫情緊急狀態。

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白宮官員向媒體透露，特朗普總統已召集政府高級衛生官員參加周三在白宮舉行的緊急會議，出席會議的衛生官員包括國家過敏和傳染病研究所主任福奇（Anthony Fauci）、疾病預防控制中心主任雷德菲爾德（Robert Redfield）、國立衛生研究院國防醫學研究與開發計畫項目主任勞赫（Terry Rauch）、衛生和公共服務部負責疫情防備和響應工作的助理部長卡德爾茨（Robert Kadlec）、政府問責局緊急管理和國家防備總監柯里（Chris Currie），等等。

CNBC援引一位白宮官員的話說，這次會議是“政府對冠狀病毒不斷發展做出回應的一部分。”

福奇周三說，美國疫情預計會惡化。他說“是的，情況會變得更糟。”

根據約翰·霍普金斯大學的數據，美國所有新冠病例，近一半是在華盛頓州，加州和紐約州疫情也非常嚴重。全國已經有8個州宣布進入疫情緊急狀態，華盛頓州、加州、紐約州正在考慮是否封州。

參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）11日表示，他將要求特朗普總統發布新型冠狀病毒疫情國家緊急狀態的聲明。民主黨參議員穆雷（Patty Murray）和皮特斯（Gary Peters）將與舒默聯合撰寫致特朗普總統的這封信。

CNN稱，該聲明可能使聯邦緊急事務管理署使用超過400億元的災難資金，以協助各州和地方政府減少新冠病毒的傳播並保護公共健康。