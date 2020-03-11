習近平到武漢 當局討好要復工 百姓喊着要吃肉

習近平此次武漢視察，除了接見了官方挑選的社區人員，沒有面對面同民眾，同醫護，同病患接觸，但地方上驚動很大，當局害怕再出“假的，全是假的”那樣的尷尬事，在習近平可能經過的小區和街道居民人家“一戶一警”。但是紕漏還是出了一些的。

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此處僅舉兩樁，一樁大約是為了投其所好，在禦駕親征之日報紙放風，湖北潛江市次日“復工復產”，沒料到次日被迫撤銷；另一件是千防萬防，還是發生了居民發出“我們要吃肉”，“看他敢不敢過來”的吶喊。

復工令朝令夕改

習近平訪問武漢當日，武漢所在地湖北省潛江市傳出一個好消息，『潛江日報』3月10日報道，市政府宣布從11日起“全面復工復產“，“全面恢復生產生活秩序”。

”從3月11日10時起，除市域內高速公路、國省幹線和農村公路對外通道設立綜合防控點外，撤除市域內所有內設交通管控點，恢復正常交通秩序。從3月12日8時起，逐步恢復市域內農村客運、公交客運、出租客運以及渡口碼頭（跨市域渡口除外）。”

北京日報公眾號長安街知事立馬撰文捧起“防控效果比較好，確診人數處於全省倒數第二位”。然而11日通告正式公布兩小時後，卻又急急撤銷。

撤銷時說話的語調完全變了，“全市繼續實行嚴格交通管制、人員管控，堅決打贏疫情防控人民戰爭、總體戰、阻擊戰。”這是習近平最近不斷使用的語言，然而“復工復產”也是習近平最近不斷使用的語言，給人感覺潛江想討好，討歪了。

湖北日報稱，潛江仍在湖北省12個高風險地區之列。官方發出的信息很矛盾，據指，“湖北此前已經根據疫情疫情風險等級，將全省76個市縣畫分為高中低風險區，其中武漢屬於高風險區。但作為此次疫情爆發源頭，且目前依然有新增病例，武漢受到更加嚴格的管控。”

但是，儘管風險很高，根據湖北省政府官網稱，武漢公交行業的工人和醫療物資及日常必需品行業的工人將可以復工。

習近平既要抗疫，又要復工，基層似乎有點無所適從。

武漢居民：“我們要吃肉”

習近平10日到訪武漢，保安措施極其嚴厲，除了樓頂布滿狙擊手，預計習近平經過社區臨街人家中每戶進駐公安，採取“一戶一警，戶戶入警”。當地居民朋友圈討論，官家害怕再發生孫春蘭副總理兩日前視察時樓上居民高喊“假的，全是假的”那樣尷尬的場面。故此，小區倍加防範，習近平路過，也沒有見到幾個真正的群眾，都是隔街相望，隔空瞭望。

管理那麼嚴，竟然還有小區居民當著警察面，拉起“我們要吃肉”的布條。一段社交媒體流傳的視頻顯示，數名民眾帶着口罩舉起白色布條，第一行寫着所在社區名字：“新龍和苑”，第二行寫着“我們要吃肉”的大字，上面還有許多人的簽名，從社區內走向已被警察封鎖的社區門口。

畫面顯示，人群一邊打着橫幅前進，一邊說著“看他敢不敢來看了”，“不敢看，就這裡，讓他們來看”，“讓他們看到我們的旗子看看，舉高點，我們要吃肉”。視頻顯示，社區門口警察，舉起攝影機拍攝。這段最初在微信上流傳的視頻已被刪除，但在推特等社交平台上，仍然能夠看到視頻。有人評，打橫幅的，膽子大，習近平沒看見，沒聽見。

習近平當日沒有去這個小區，習近平去的那個小區名叫東湖庭院社區，他還去了另外一個地方，那是軍方管理的火神山醫院，習近平到底進去沒進去這座醫院網上有很多猜疑，因為根據央視的畫面背景分析，有點對不上。不過，進去也好，不進去也好，習近平只是隔着屏幕“看望”醫護人員和患者。

有網民多嘴，“隔屏看望，其實在北京就可以了，用不着這麼辛苦，跑到武漢。”